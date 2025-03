Presença feminina fortalece a Segurança Pública na capital paraense

Força, dedicação e liderança estão presentes nas instituições de Segurança e Trânsito, da Prefeitura de Belém

A presença das mulheres nas instituições de segurança e trânsito de Belém tem se consolidado como um pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. As mulheres ocupam cargos determinantes e inspiram futuras gerações a seguirem seus passos, demonstrando que competência e dedicação não têm gênero.

A Guarda Municipal de Belém (GMB) tem se destacado pela inclusão e valorização das mulheres. O efetivo conta com 162 agentes femininas atuando em diversas áreas, das operações táticas às funções administrativas.

Elen Melo, primeira Inspetora-Geral de carreira da Guarda Municipal de Belém, com 34 anos de serviço – Crédito: Jader Paes

Um marco significativo nessa trajetória reflete na nomeação de Elen Melo, a primeira Inspetora-Geral de carreira da Guarda Municipal de Belém. Com 34 anos de serviço, Elen superou desafios no início de sua carreira, quando a instituição ainda dava seus primeiros passos na capital paraense. Sua ascensão representa não somente uma conquista pessoal, mas um avanço coletivo na luta por igualdade de gênero dentro das forças de segurança.

“Essa conquista tem um significado ainda mais importante por ser a primeira mulher de carreira a assumir o cargo de Inspetora-Geral da Guarda Municipal de Belém. Faço parte da primeira turma da corporação e, ao longo desses 34 anos, todos aqui conhecem minha história e compromisso. Hoje, ocupo uma posição de grande responsabilidade em uma instituição historicamente composta, em sua maioria, por homens, o que torna esse momento ainda mais representativo”, frisa Melo.

Mulheres da Guarda Municipal de Belém que atuam nos grupamentos táticos e administrativos – Crédito: Arquivo GMB

Liderança feminina na segurança

Aos 63 anos, a inspetora Maria do Socorro, coordenadora da Divisão de Administração (DAD), também é um exemplo de como a mulher pode atuar em diferentes frentes. Com mais de 33 anos dedicados ao município, a agente já passou por diversas áreas da Guarda Municipal e hoje exerce seu trabalho na administração.

“Lembro de poucas mulheres quando entrei. Éramos 30 em meio a 120 homens. Tenho certeza de que, nas próximas turmas, haverá muito mais espaço para todas nós. Estamos conquistando cada vez mais esse espaço, então o que precisamos é continuar mostrando que somos tão capazes quanto, independentemente do espaço que estivermos pleiteando, seja nas ruas ou na administração pública. Sabemos do nosso potencial”, garante Maria do Socorro.

Na Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), as mulheres também deixam seu legado, fiscalizando e organizando o trânsito e o transporte público. Desde 1999, quando a primeira mulher ingressou como agente de trânsito, a participação feminina na área tem crescido, enfrentando desafios e superando preconceitos.

Firmeza e empatia

Agentes como Elisângela Costa e Raquel Marquês exemplificam essa dedicação, ressaltando a importância do comprometimento e da capacidade de enfrentar adversidades no cotidiano profissional.

Elisângela Costa tem 12 anos de carreira como agente de trânsito da Segbel e acredita que o olhar feminino pode fazer a diferença em um ambiente tradicionalmente masculino.

“Ser agente de trânsito não é só aplicar a lei. É preciso entender as pessoas, orientar e, muitas vezes, acalmar situações tensas. Nós, mulheres, temos um olhar primordial e mais humanizado para lidar com essas situações. Muitas vezes, uma abordagem mais sensível evita conflitos e garante um trânsito mais calmo. Equilibramos firmeza e empatia”, pondera a agente, que destaca também a presença feminina como responsável por trazer novas perspectivas para o trabalho diário.

Na foto, a agente de trânsito da Segbel, Raquel Marquês, com 12 anos de dedicação ao trânsito da capital paraense. – Crédito: Arquivo Pessoal

Raquel Marquês coleciona iguais 12 anos de serviços prestados à instituição. Para o Dia Internacional da Mulher, ela reforça a importância da presença feminina no trânsito de Belém, explica como isso impacta diretamente na forma como o serviço é prestado à população e garante que a simples presença de cada mulher na corporação é extremamente significativa, um passo largo rumo à construção de uma instituição diversa e competente.

“Mostramos todos os dias o nosso valor. As mulheres têm conquistado seu espaço e provado que são importantes para a instituição. Nosso olhar diferenciado traz mais equilíbrio para as abordagens e nos aproxima cada vez mais da comunidade. Isso faz toda a diferença no cotidiano”, defende a agente de trânsito.

Texto: Leticia Chagas

Foto: Ascom GMB