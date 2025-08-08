Helder Barbalho reforça papel estratégico do setor supermercadista na abertura da SuperNorte 2025

O Governo do Pará marcou presença na abertura da 26ª edição da Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte 2025), realizada ontem, quinta-feira, 07, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan participaram da cerimônia, que reuniu lideranças do setor varejista e atacadista para discutir inovações, sustentabilidade e perspectivas de crescimento.

Com o tema “Negócios Sustentáveis — Tempo de Avançar com a COP30”, a convenção segue até sábado (9) e deve movimentar cerca de R$ 75 milhões em negócios, além de atrair 30 mil visitantes. Organizado pela Associação Paraense de Supermercados (Aspas), com apoio do Governo do Estado, o evento reúne mais de 60 expositores, incluindo representantes de empresas nacionais, regionais e empreendedores locais. Tradicionalmente realizada em outubro, a convenção foi antecipada para agosto em razão dos preparativos para a COP30, que terá Belém como cidade-sede.

Setor supermercadista é motor da economia paraense

Durante a solenidade, o governador Helder Barbalho destacou a relevância do setor para a economia estadual e nacional.

“São os maiores empregadores do nosso estado, liderando, seja no varejo ou no atacado, o comércio no Pará, com mais de 75 mil pessoas diretamente empregadas e ultrapassando 300 mil de forma indireta. Esta SuperNorte converge e congrega toda a pujança e a excelência do setor supermercadista para valorizar quem trabalha, investe e acredita no potencial do Pará”, afirmou o chefe do Executivo estadual.

Helder Barbalho também foi homenageado durante a cerimônia, ao lado da vice-governadora Hana Ghassan e do conselheiro Nelson Chaves, pelo apoio à implantação do Parque da Cidade, equipamento urbano público considerado referência nacional.

Conexão com a COP30 e a sustentabilidade

O governador também celebrou a escolha do tema da edição, alinhado à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada em Belém em novembro de 2025.

“Festejo a escolha do tema desta edição da SuperNorte, que está conectado com este momento em que o Pará lidera a agenda da sustentabilidade no Brasil e no mundo. O consumidor está cada vez mais atento e exige práticas sustentáveis, e é fundamental que o setor do varejo e do atacado se alinhem a essa nova realidade”, enfatizou Helder Barbalho.

Governo do Pará apresenta potencial produtivo local

Durante a programação, o Governo do Estado conta com um estande coordenado pela Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (DDCIS/Sedeme). O espaço destaca produtos de empresas e cooperativas paraenses com foco em qualidade e valorização da produção regional.

Entre os expositores estão:

Xingu Destilados, de Altamira, produtora da cachaça artesanal Xinguara;

Chocolates Cacau Xingu, de Brasil Novo, especializada em chocolates artesanais com cacau orgânico;

Pipocas Cor-de-Rosa, de Castanhal, com linha diversificada de pipocas doces, salgadas e salgadinhos.

Serviço

Local: Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, Belém

Data: 7 a 9 de agosto de 2025

Horário: das 18h às 23h

Inscrição: R$ 150 (no site da Aspas ou no local)

Mais informações: aspas.com.br

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias