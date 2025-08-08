sexta-feira, agosto 8, 2025
Fotógrafo que registrou gesto obsceno de Moraes em estádio é demitido de jornal

Demissão de fotógrafo é mera coincidência e não tem ligação com fato registrado pelo profissional, segundo ex-veículo de jornalista

O jornalista Alex Silva, que trabalhava para o jornal O Estado de S. Paulo, foi demitido após registrar uma foto polêmica do ministro do STF Alexandre de Moraes fazendo um gesto obsceno. A imagem repercutiu nas redes sociais e gerou discussões.

Apesar do desligamento ter ocorrido logo após o incidente, o Grupo Estado afirmou que não há vínculo entre a demissão e a foto registrada pelo profissional.

“O encerramento do vínculo profissional com o fotógrafo já estava planejado com antecedência e faz parte de uma redução de quadros da editoria de Fotografia, seguindo critérios exclusivamente administrativos”, disse o veículo.

A imagem foi capturada em 30 de julho, na Neo Química Arena, durante uma partida entre Corinthians e Palmeiras. A foto flagra o ministro do STF Alexandre de Moraes fazendo um gesto obsceno com o dedo médio, no camarote do estádio, em direção ao campo.

O incidente aconteceu poucas horas depois de Moraes ser enquadrado pelos Estados Unidos na Lei Magnitsky, que permite sanções econômicas contra pessoas acusadas de violar os direitos humanos ou de atuar em esquemas de corrupção. O ministro, que é torcedor do Corinthians, não se pronunciou sobre o gesto.

Leia a nota do jornal O Estado de S. Paulo na íntegra:

“O encerramento do vínculo profissional com o fotógrafo já estava planejado com antecedência e faz parte de uma redução de quadros da editoria de Fotografia, seguindo critérios exclusivamente administrativos.

Não há lógica em associar tal decisão à foto do ministro Alexandre de Moraes feita pelo profissional durante uma partida do Corinthians. A imagem em questão foi considerada de relevante valor jornalístico pelo Estadão. Não à toa, foi publicada como principal destaque na home do jornal ainda na noite da quarta-feira, dia do jogo. Permaneceu na home durante toda o dia seguinte e também foi publicada em espaço importante na edição impressa. O jornal ainda pautou uma reportagem para informar ao público o contexto em que a imagem tinha sido obtida. Colunistas do jornal repercutiram a fotografia do ministro em textos e vídeos. Por meio do Estadão Conteúdo, a imagem foi vendida para inúmeros veículos, inclusive para a CNN.

O Estadão jamais abrirá mão de seu compromisso histórico com a liberdade de expressão e os mais altos padrões de independência editorial.”

