Hoje no streaming: O filme de ficção científica que quebrou recorde ao usar mais de 300 mil balas

Por Evelyn Souza

Tropas Estelares é um dos grandes filmes clássicos de ficção científica dos anos 90. Dirigido por Paul Verhoeven, o longa é lembrado não apenas pela sátira política e pelas cenas de ação intensas, mas também pela sua produção massiva.

Baseado no romance de Robert A. Heinlein, a história segue um grupo de jovens soldados lutando contra uma raça de insetos alienígenas em uma guerra interestelar. Misturando crítica social e violência estilizada, o filme se tornou um clássico ao longo dos anos.

Mas o que muitos não sabem é que as filmagens foram tão intensas quanto a história que contam. De acordo com o veterano coordenador de armas de Hollywood, Robert ‘Rock’ Galotti, mais de 300 mil cartuchos de munição de festim foram usados durante as gravações, um recorde pessoal para sua carreira e possivelmente para o público em geral, dada a dependência atual dos estúdios em CGI.

Galotti, que também trabalhou em produções como Soldado Anônimo e A Outra Face, foi responsável por garantir a segurança e o realismo das cenas de combate. As cenas de batalha foram filmadas em locais reais com dezenas de atores e figurantes, todos equipados com armas que tinham que disparar incessantemente para simular o frenesi do confronto com as criaturas alienígenas.

O compromisso com o físico e o tangível fazia parte do estilo de Verhoeven, pois ele já havia demonstrado gosto por efeitos práticos em filmes como RoboCop – O Policial do Futuro e O Vingador do Futuro. Em Tropas Estelares, esse desafio levou a logística das filmagens ao limite, mas também deu ao longa uma estética intensa e visceral que ainda ressoa com os espectadores mais de duas décadas depois.