Para os iniciantes em anime: Dicionário com termos e gêneros desse universo

Os animes são divididos em categorias, aumentando ainda mais a importância para o conhecimento dos termos.

POR Isabelle Strumillo

Não restam dúvidas de que o universo japonês está cada vez mais conquistando o coração dos amantes do entretenimento. Com diversos termos, e a maioria deles sendo usados diretamente da língua original, fica complicado de entender esse mundo no qual podemos investir.

Por essa razão, o AdoroCinema preparou uma lista indispensável para os novos amantes dos animes.

Na tradução do japonês, Shounen significa menino e fala diretamente sobre o que é retratado no gênero mais popular dos animes. Com histórias acompanhando o crescimento de garotos, ele costuma ser indicado para a faixa etária de 8 a 16 anos.

Shoujo ou shojo

Os Shoujos são bem parecidos com o gênero acima, a principal diferença entre eles é que nesse caso são focados no crescimento de meninas e também indicado para elas. Além disso, a narrativa costuma conter temas de romance, magia e mundo escolar.

Exemplos: Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, My Love Story!!

Kodomomuke

As crianças são os principais atingidos por esse gênero. Eles costumam ser fofinhos e até mesmo ter personagens parecidos com animais para ensinar algo para transformar os valores daqueles com menos de 10 anos de idade.

Exemplos: Meu Amigo Totoro, Anpanman, Hello Kitty

Seinen

Assim como os Shounens, esse gênero é indicado para meninos, mas dessa vez para os maiores de idade. Com temas que necessitam de um amadurecimento maior, as cenas são mais sombrias e possuem um impacto maior.

É comum a presença de cenas de guerra, violência extrema, sexo explicito e terror psicológico.

Exemplos: Berserk, One-Punch Man, Akira

Josei

Josei também é a versão adulta dos Shoujos, explorando a vida das personagens femininas com mais maturidade, seja no ambiente de trabalho ou faculdade. Com relacionamentos mais maduras, alguns também possuem cenas de sexo.

Exemplos: Princess Jellyfish, Nodame Cantabile, Aggretsuko

Subgêneros mais populares

Yaoi

Os animes Yaoi mostram o relacionamento entre dois homens, de certo modo até aprofundando a visão dos japoneses acerca do tema. Além disso, é possível conter cenas para maiores de 18 anos também.

Exemplos: Yuri on Ice, Banana Fish, Given

Shounen Ai

É a versão mais ‘’leve’’ dos Yaoi. Também se tratando de BL (Boy’s Love), eles apresentam um relacionamento mais romântico e até mesmo fofo.

Exemplos: Gravitation, Togainu No Chi, No. 6

Yuri

Narrando o relacionamento entre duas garotas, esse estilo costuma falar sobre o fetichismo associado aos relacionamentos lésbicos e traz momentos mais maduros na vida das protagonistas.

Exemplos: Otherside Picnic, My Lesbian Experience With Loneliness, Princess Principal

Shoujo Ai

Também é conhecido por ser a versão de Yuri com cenas menos explícitas e mais fofas – do que maduras – sobre GL (Girls Love). Assim como os quatro subgêneros acima, ele costuma ser destinado para o público feminino e LGBTQ +

Exemplos: Citrus, Sakura Trick, Yuru Yuri

Mecha

Popularizados tanto no contexto oriental quanto no ocidental, os animes Mecha são protagonizados por grandes robôs – mesmo que eles sejam conduzidos por seres humanos. Ele é indispensável para fãs de ação, aventura e ficção científica.

Exemplos: Mobi e Suit Gundam, Astro Boy

Harem

Assim como o termo do mundo arabe, animes Harem geralmente centralizam personagens masculinos que estão rodeados por diversas personagens do gênero oposto tentando conquistar o coração dele.

Exemplos: Love Hina, High School DxD

Ecchi

As famosas cenas de calcinhas aparecendo na tela após um forte vento foram popularizadas por esse tipo de anime. Eles costumam ter um teor mais cômico e menos sério do que os Harem, mas possuem cenas levemente picantes.

Sem nudez explícita, eles também servem como fanservice em outras obras.

Exemplos: Kakegurui, Rosario + Vampire

Reverse Harem

É bem parecido com o Harem comum, mas como o próprio nome indica, a protagonista é uma mulher. Com diversos personagens do gênero oposto ao seu redor, ela precisa escolher um único vencedor e merecedor do seu amor.

Eles são indicados para maiores de idade que gostam de romance, e além disso, tanto esse quanto o indicado para o público masculino, podem entrar em categorias Yaoi ou Yuri.

Exemplos: Ouran Koukou Host Club, Watashi ga Motete Dousunda

Idol

Se popularizando mais graças ao sucesso mundial do K-Pop e do J-Pop, os animes desse gênero acompanham jovens artistas – sejam eles dançarinos ou cantores – em sua vida de pop star. Ele pode ser considerado o musical das animações japonesas.

Exemplos: Bang Dream, Love Live

Slice of Life

Entrando em um estilo mais calmo, esse tipo de anime não narra nada além do cotidiano. Geralmente acompanhando a fase escolar, eles não precisam de muito para capturar a atenção do público.

Exemplo: Horimiya

Iyashikei

Continuando nessa vibe mais calma e sem muita ação, os Iyashikei são os famosos animes de cura. Apesar de também narrarem o cotidiano, eles são bem mais serenos e tem frames mais longos dedicados à natureza.

Exemplo: Yuru Camp

Youkai ou Yokai

Youkai é um termo japonês que se refere exatamente aos elementos folclóricos do oriente. As animações, nesse caso, são sobre jovens que precisam derrotar tais pragas ou demônios.

Ele costuma aparecer dentro do gênero Shounen.

Exemplo: Demon Slayer

Hentai

Apesar de todos os estereótipos acerca do tema, esse gênero abriu portas para grandes cartunistas japoneses. Eles recebem esse nome por conta do alto nível de cenas de sexo explicito, e por essa mesma razão são limitados a maiores de idade.

Mesmo com esse detalhe importante, nem sempre eles são feitos apenas no intuito de prazer – podendo conter também narrativas interessantes.

No geral, o Japão está sempre preparado para agradar o maior número de pessoas. Independente do seu gênero favorito, a maior parte deles podem ser encontrados em plataformas de streaming.