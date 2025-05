Hugo Calderano vence Liang Jingkun e vai à final do Mundial

Mesatenista brasileiro superou o chinês neste sábado (24) por 4 sets a 3; decisão será contra Wang Chuqin, da China

Da CNN

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano venceu o chinês Liang Jingkun neste sábado (24) por 4 sets a 3 e garantiu uma classificação histórica à final do Mundial de Tênis de Mesa, que acontece em Doha, no Catar.

Com a participação na semifinal, Calderano já havia assegurado uma medalha inédita para o Brasil, já que não há disputa de terceiro lugar neste torneio — ou seja, o bronze era uma certeza. Mas o carioca de 28 anos foi além e buscará o ouro.

Na final, Hugo Calderano, número 3 do mundo, enfrentará o chinês Wang Chuqin, segundo colocado no ranking mundial e bicampeão olímpico em Paris 2024.

Recentemente, em abril, o brasileiro superou Chuqin na semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa para alcançar a decisão e, posteriormente, conquistar o título em Macau sobre o número 1 do mundo, Lin Shidong.

Agora, Calderano tentará coroar a ótima fase com mais uma conquista, esta ainda mais importante do que a da Copa do Mundo.

A final do Mundial está marcada para este domingo (25), às 9h30 (de Brasília).

Como foram os sets de Hugo Calderano x Liang Jingkun

1º set: 15 a 13

2º set: 11 a 7

3º set: 8 a 11

4º set: 11 a 8

5º set: 3 a 11

6º set: 7 a 11

7º set: 11 a 9

