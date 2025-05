Arsenal vence Barcelona e conquista a Champions Feminina após 18 anos

Time inglês bateu as espanholas por 1 a 0 neste sábado (24), em Lisboa

Da CNN

O Arsenal venceu o Barcelona por 1 a 0 neste sábado (24), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e conquistou o título da Champions League Feminina.

Agora bicampeão, o clube inglês volta a erguer o troféu do torneio depois de 18 anos. No futebol masculino, os Gunners nunca conquistaram a Champions.

O Barça, que era o então campeão europeu, perdeu a chance do tetracampeonato, o que faria com que as espanholas igualassem o Eintracht Frankfurt em títulos. O Lyon é o maior vencedor da competição, com oito troféus.

Neste sábado, o gol da vitória do Arsenal que garantiu o título às inglesas foi marcado pela sueca Stina Blackstenius, que recebeu passe na grande área e bateu cruzado para marcar.

Na reta final da partida, o Barcelona pressionou e cercou a área das Gunners, mas a equipe de René Slegers conseguiu segurar a vantagem e confirmar a conquista europeia.

Foto: David Ramos/ Getty Imagens