Inscrições abertas para seleção da Seduc de analistas e assistentes

Inscrições abertas de 10 a 15 de abril, com mais de 300 vagas na Grande Belém e 25 municípios do Pará.

Seduc anuncia PSS gratuito de 10 a 15 de abril para contratar profissionais de níveis médio, superior e técnico (apoio administrativo e analistas) para Belém e Diretorias Regionais de Ensino.

A seleção da Seduc oferece 349 vagas para Analistas (Gestão Governamental/Política Educacional – diversas áreas; Infraestrutura Educacional – engenharias e arquitetura; Suporte Educacional – nutrição, psicologia, serviço social) e Assistentes Administrativos (nível médio/técnico).

Adicionalmente às vagas destinadas à sede da secretaria, localizada em Belém, e à Região Metropolitana, o presente Processo Seletivo Simplificado contempla oportunidades em outros 25 municípios do Estado. O Edital Nº 03/2025 encontra-se disponível para consulta no portal oficial da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Ao se inscrever, o candidato precisará anexar em formato PDF: CPF, Carteira de Identidade ou CNH, Registro no Conselho Regional de Classe e Certidão de Regularidade (para cargos que exigem), Certidão de Nascimento, Casamento ou União Estável, Título Eleitoral e Quitação Eleitoral, Carteira de Reservista ou Dispensa (para homens), Comprovante de Residência atualizado, Diploma ou documento comprobatório de conclusão da graduação exigida, Histórico Acadêmico, Certificados de cursos livres e extensão realizados nos últimos 5 anos, número do PIS/Pasep/NIS/NIT e Diploma de pós-graduação (se declarado).

Fases – O processo seletivo está dividido em 4 fases: a inscrição online, realizada no site da Seduc, até o dia 15 de abril. A segunda fase será a de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório, com a verificação de todas as informações prestadas na inscrição, sendo o candidato responsável pela veracidade dos documentos.

A terceira fase do processo de seleção será a entrevista, presencial ou online, de caráter eliminatório. A última é a convocação dos candidatos classificados. Todo o cronograma pode ser conferido no edital.

Remuneração – Para os cargos de nível superior, a remuneração é de R$ 3.096,24, acrescido de 40% do vencimento base referente à gratificação de escolaridade, para jornada mínima de 40h, mais R$ 1.500,00 de auxílio alimentação.

Já para os cargos Governamental e Educacional, o salário é de R$ 1.664,42, para jornada mínima de 30h, mais R$ 1.500,00 de auxílio alimentação.

Foto: Cássio Matos / Ag.Pará