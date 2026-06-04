Líbano e Israel anunciam cessar-fogo após negociação mediada pelos EUA

Líbano e Israel concordaram com um cessar-fogo, de acordo com uma declaração conjunta divulgada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos ontem, quarta-feira, 03, após negociações em Washington. O cessar-fogo está condicionado à suspensão total dos disparos do Hezbollah, grupo armado alinhado ao Irã, e à saída de todos os seus membros do Setor Sul de Litani, de acordo com a declaração. Os dois lados já haviam concordado com um cessar-fogo no mês passado, mas as hostilidades continuaram.

O acordo surge depois de o governo israelense ter ameaçado intensificar suas ações no Líbano, uma medida que ameaça inviabilizar as negociações entre EUA e Irã.

As negociações desta quarta-feira duraram quase nove horas e ocorreram após um dia inteiro de conversas anteontem (2) no Departamento de Estado dos EUA.

Israel e Líbano “concordaram em retomar as discussões políticas e de segurança na semana de 22 de junho, com vistas a alcançar um acordo abrangente”, afirmou o comunicado conjunto, observando que os EUA “concordaram em continuar facilitando a comunicação entre as partes nesse ínterim”.

A declaração conjunta afirmou que ambos os lados concordaram em “avançar rapidamente na criação de zonas-piloto nas quais as Forças Armadas Libanesas assumirão o controle exclusivo do território, excluindo todos os atores não estatais”, mas não estabeleceu um cronograma para essas zonas-piloto.

De acordo com a declaração conjunta, “Israel reafirmou que sua segurança e o respeito à sua integridade territorial só podem ser alcançados por meio do desarmamento do Hezbollah e do desmantelamento de sua infraestrutura em todo o Líbano”.

“O Líbano reafirmou a necessidade de respeito mútuo às fronteiras internacionalmente reconhecidas, a necessidade urgente de plena implementação da cessação das hostilidades, ressaltando os princípios da integridade territorial e da plena soberania do Estado”, afirmou. “O Líbano se comprometeu a fortalecer a capacidade das Forças Armadas Libanesas, com o apoio dos EUA, para exercer controle efetivo em todo o país.”

Os EUA “reafirmaram sua intenção de apoiar as Forças Armadas Libanesas, com o objetivo de aprimorar sua capacidade e permitir o exercício efetivo da soberania em todo o território libanês”, declararam.

“Todas as partes condenaram os ataques do Irã contra países da região e as atividades em curso que minam a estabilidade em todo o Oriente Médio, seja por meio do apoio a grupos armados ou por quaisquer outros atos de agressão”, concluíram.

Fonte e imagem: CNN Brasil