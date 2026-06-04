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Vitória do Xingu consolida turismo com realização do IV Torneio de Pesca Esportiva do Xingu

O município de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, reafirma sua vocação para o turismo sustentável com a realização do IV Torneio de Pesca Esportiva do Xingu, evento que reúne competidores de diversas regiões e movimenta a economia local.

A competição, realizada nas águas do rio Xingu, destaca a prática do “pesque e solte”, técnica que garante a preservação das espécies e reforça o compromisso ambiental — um dos pilares do torneio. Esse modelo já vem sendo adotado nas edições anteriores, consolidando o evento como referência em sustentabilidade .

Além da disputa esportiva, o torneio impulsiona setores como hotelaria, gastronomia e comércio, atraindo visitantes e fortalecendo o ecoturismo regional. Em edições recentes, o evento reuniu dezenas de equipes e centenas de participantes, evidenciando seu crescimento contínuo .

Promovido pela Prefeitura de Vitória do Xingu, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o torneio integra a estratégia de posicionar o município como um dos principais destinos de pesca esportiva da Amazônia. A programação inclui atividades culturais, shows e premiações, transformando o evento em um grande festival de integração regional.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Reprodução

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