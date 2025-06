Maioria do Brasil tem vergonha do STF, Lula e Congresso, diz pesquisa DataFolha

Divulgada ontem, sábado, 28, uma pesquisa conduzida pelo Datafolha apontou que 58% da população brasileira diz sentir vergonha dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), e somente 30% afirmaram se orgulhar da Corte.

No tocante ao Poder Executivo, 56% afirmaram sentir vergonha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e 40% declararam se orgulhar do petista.

No Legislativo, a insatisfação alcança 58% no caso de deputados federais. Já a avaliação de senadores é ligeiramente pior, chegando a 59% de reprovação.

Outros cargos públicos, contudo, demonstraram ter mais prestígio entre os brasileiros. 62% dos entrevistados disseram ter orgulho de seus prefeitos, 52% dos governadores, 55% das Forças Armadas. Além disso, 61% afirmaram se orgulhar do povo brasileiro como um todo.

A pesquisa foi conduzida entre os dias 10 e 11 de junho, tendo entrevistado 2.004 pessoas em 136 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Fonte e imagem: Pleno.News