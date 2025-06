Arraial anima Outeiro com música, dança e concursos

“É a primeira vez que minha filha, Clara Rayssa, participa de um concurso de miss. Tô muito feliz porque foi muito emocionante ver ela dançando toda feliz”. A frase da dona de casa Raquel Mendes, 31 anos, traduz o sentimento de quem participou do Arraial de Belém – na ilha de Caratateua, promovido na noite da última sexta-feira (27) pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SemCult) e da Subprefeitura de Outeiro.

Mesmo com a chuva no início da noite, o tradicional Estacionamento do Pistão foi tomado por moradores e visitantes que se divertiram ao som de artistas paraenses e apresentações juninas.

A programação reuniu toda a família com atrações como o concurso de miss caipira, shows de Os Baioaras, Thales Fragoso e Jamilly Araújo, além das apresentações das quadrilhas Raízes do Lumiar, Furacão Junino e Império Junino.

A pequena Clara Rayssa Mendes, de apenas 5 anos, era uma das estreantes no palco. Dançando com entusiasmo, foi acompanhada de perto pela mãe, que não escondeu a emoção. “Eu fiquei muito emocionada e ao mesmo tempo feliz de ver minha filha se apresentando”, disse Raquel.

A copeira Erivânia Guedes, 43 anos, foi outra brincante animada com a programação. Ela levou a neta, Rayla, de um ano e seis meses, para ver tudo de perto. “Ela não para de dançar. É maravilhoso ver uma programação como essa que envolve as crianças e toda a família. Esse é o tipo de memória que a gente guarda com carinho”, contou.

A subprefeita do distrito de Outeiro, Glenda Amaral, destacou o valor simbólico do evento. “Preparamos tudo com muito carinho para valorizar a cultura local e dar destaque às nossas crianças no concurso de miss. O envolvimento das famílias é algo muito bonito de ver”, frisou.

Entre uma atração e outra, a empolgação tomou conta do público com a primeira quadrilha da noite: Raízes do Lumiar. Fundada em maio de 2022 no bairro de Água Boa, em Outeiro, a quadrilha apresentou o tema “As maravilhas do Grão-Pará, onde somos a estrela do Norte, onde a estrela brilha mais forte”, emocionando o público.

O marcador Luiz Paulo apresentou as misses do grupo: Evelim Jamile, miss Simpatia, com o tema “Círio de Nazaré”; Ana Clara, miss Negritude, com o tema “A Lenda do Boto Rosa”; e Ana Letícia, miss Caipira, que trouxe os “Ritmos Paraenses” para o palco.

A moradora Joyce Monteiro, 46 anos, não escondia a alegria em participar da festa. “Tá tudo maravilhoso. Vim ver a apresentação da minha neta, que é uma das misses, e ainda aproveitei pra curtir o show da Jamilly Araújo. A festa está linda”, resumiu.

