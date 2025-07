Marajó encanta turistas com praias paradisíacas, igarapés e sabores exóticos

No coração da Amazônia Paraense, as cidades de Salvaterra, Soure e São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó, vêm se consolidando como destinos turísticos de tirar o fôlego. Entre praias quase intocadas, trilhas na floresta, culinária exótica e o charme da cultura local, os municípios atraem visitantes de várias partes do Brasil, principalmente no mês de julho, alta temporada na região.

Salvaterra: praias serenas, igarapés e cultura viva

Conhecida por sua atmosfera tranquila e paisagens que convidam à contemplação, Salvaterra reúne praias de águas mornas, igarapés cristalinos e uma rica herança cultural. A Praia Grande, localizada perto do centro, é a mais movimentada e oferece ótima infraestrutura. Já a Praia de Joanes, a 17 km da sede, é rodeada por vegetação nativa e tem ruínas históricas que dão um ar místico ao lugar.

Outros refúgios naturais, como a Praia de Água Boa e a Mata Fome, são ideais para quem busca sossego. O visitante também pode mergulhar nos igarapés Caraparú, Passagem Grande e Limão, ou explorar a Reserva Ecológica da Mata do Bacurizal, onde é possível fazer trilhas e observar a biodiversidade amazônica.

Na gastronomia, o destaque vai para o famoso abacaxi de Salvaterra, considerado o mais doce do Brasil, além de pratos como peixe frito, camarão regional e mingau de arroz com açaí. A cidade também é palco de manifestações tradicionais como o Carimbúfalo, que mistura música, dança e a simbologia do búfalo marajoara.

Soure: praias intocadas e contato direto com a natureza

Apelidada de “Pérola do Marajó”, Soure se destaca pelas suas praias de beleza natural única. Locais como Pesqueiro, Barra Velha, Farol Velho, Araruna e Céu oferecem extensas faixas de areia branca, maré baixa e barracas que servem caranguejo toc-toc e água de coco gelada. A Praia do Pesqueiro, por exemplo, fica a 20 km do centro e é a principal atração da cidade.

A cidade também proporciona passeios por fazendas de búfalos, manguezais e trilhas ecológicas. Um dos ícones locais é o Búfalo Alemão, animal de estimação de uma família da cidade que virou símbolo do turismo marajoara.

As opções de hospedagem em Soure e Salvaterra somam mais de 2 mil leitos, com diárias que variam entre R$ 120 e R$ 350 para casais. Entre as hospedagens mais procuradas estão o Hotel Umuarama, as pousadas do Boto e dos Guarás em Salvaterra, e o Hotel do Francês, o Casarão da Amazônia e a Pousada Marajoara, em Soure.

Como chegar

A travessia até o Marajó pode ser feita em ferry boats que saem de Icoaraci até o porto do rio Camará, com duração de cerca de 2h30. Para quem busca mais agilidade, há lanchas das empresas Banav e Master Motors partindo do Terminal Hidroviário de Belém, com passagens disponíveis online.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Thays Garcia