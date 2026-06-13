Mauro Cezar defende Rômulo Mendonça após afastamento: “Lambança”

Narrador e o comentarista Ricardo Bulgarelli ficam fora das transmissões das finais da NBA

Da CNN Brasil

O jornalista Mauro Cezar Pereira saiu em defesa da dupla Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli, que foram afastados das transmissões das finais da NBA, após comentários sobre a repórter Alana Ambrosio, que também faz parte da equipe da Amazon Prime Video.

No X, Mauro Cezar classificou o afastamento da dupla como uma “grande lambança” e pediu para que a equipe da Prime Video volte atrás da decisão. Por fim, Mauro ainda disse que os integrantes devem resolver as possíveis desavenças em casa.

“A ausência de Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli da transmissão de Knicks x Spurs logo mais, cotejo que pode dar o título da Nova York após 53 anos, é a grande lambança da

@pvsportbr. Com todo respeito aos companheiros que farão a transmissão, tenho certeza que com gigantesco empenho e profissionalismo, será muito diferente do que os fãs do basquete esperavam ver e ouvir nesta noite”, escreveu Mauro no X, antigo Twitter.

“Se existe roupa suja, lavem em casa e nos deixem fora disso, senhores. Ainda há tempo de voltar atrás, Prime Vídeo”, finalizou.

O que aconteceu

A polêmica teve origem em uma participação de Rômulo Mendonça no “Jararaca Podcast”, exibido no YouTube. Durante a conversa, o narrador reproduziu de forma irônica trechos de um vídeo publicado por Alana Ambrosio nas redes sociais.

Na gravação original, a jornalista relembra a primeira vez em que assistiu a uma partida da NBA, em Nova York, em 2015. Ela também compartilha um momento difícil de sua vida pessoal e relata a emoção de retornar à cidade anos depois, agora trabalhando profissionalmente com a cobertura da liga de basquete.

Ao comentar o vídeo no podcast, Rômulo fez uma paródia do relato, alterando trechos da história e adotando tom de deboche. Em seguida, ainda ironizou o formato da gravação feita pela repórter, que havia sido registrada em um quarto de hotel durante a cobertura das finais.

Ricardo Bulgarelli participou da conversa e reagiu aos comentários durante a transmissão ao vivo.

Repercussão nos bastidores

O episódio gerou desconforto entre profissionais envolvidos na cobertura da NBA e teve ampla repercussão nas redes sociais. Diante da reação negativa, a Amazon optou por retirar temporariamente Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli das transmissões até a conclusão da apuração interna.

A empresa não informou prazo para o encerramento da investigação nem se os profissionais voltarão às transmissões ainda durante as finais.

Série pode ser decidida neste sábado

Dentro de quadra, o New York Knicks está a uma vitória de conquistar o título da NBA. A equipe lidera a série melhor de sete por 3 a 1 contra o San Antonio Spurs.