Mauricio consegue feito inédito por Palmeiras e Paraguai em Mundiais

Meia disputa a Copa do Mundo com a seleção paraguaia e balançou as redes na derrota para os Estados Unidos

Rafael Oliva

Mauricio conseguiu um feito inédito, conquistado por Palmeiras e Paraguai em competições mundiais. O meia é o primeiro jogador a marcar tanto no Mundial de Clubes da Fifa como na Copa do Mundo.

Mauricio foi o autor do gol do Paraguai na última sexta-feira (12), na derrota para os Estados Unidos por 4 a 1. Recém-naturalizado paraguaio, ele entrou no segundo tempo e teve boa atuação no retorno da seleção à Copa do Mundo após 16 anos.

Além disso, o meia balançou as redes no Mundial de Clubes, no ano passado, na primeira edição da competição organizada pela Fifa.

Na ocasião, ele também entrou no segundo tempo. Na partida diante do Inter Miami, dos EUA, Mauricio marcou o gol de empate do Palmeiras. A partida terminou em 2 a 2.

Mauricio voltará a jogar pelo Paraguai no próximo sábado (20), contra a Turquia, pela segunda rodada da fase de grupos.

Jogos do grupo do Paraguai

2ª rodada:

19/6, às 16h (de Brasília): Estados Unidos x Austrália – Estádio Seattle Field, em Seattle (EUA)

20/6, às 01h (de Brasília): Turquia x Paraguai – Estádio Levi’s, em Santa Clara (EUA)

3ª rodada:

25/6, às 23h (de Brasília): Turquia x Estados Unidos – Estádio SoFi, em Los Angeles (EUA)

25/6, às 23h (de Brasília): Paraguai x Austrália – Estádio Levi’s, em Santa Clara (EUA)



Siga a CNN Brasil no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

Seguir no GoogleEsse conteúdo foi publicado originalmente em itatiaia

Milos Bicanski/Getty Images