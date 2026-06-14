Medicamento para câncer de pulmão tem eficácia de 55% em pacientes

Estudo do medicamento Lorbena aponta redução de 81% no risco de avanço da doença ou morte em análise de 7 anos

Lauryn Amaral, da CNN Brasil*, Thiago Félix, da CNN Brasil, em São Paulo

Dados apontam que 55% de pacientes com câncer de pulmão CPNPC (não pequenas células) permanecem vivos e sem avanço da doença após 7 anos de tratamento com Lorbrena, medicamento da Pfizer para inibir mutações tumorais associadas a resistência a outros inibidores de ALK.

O medicamento foi testado em comparação com o Xalkori, que teve 3% de pacientes vivos sem avanço do câncer.

Além disso, uma análise atualizada com o mesmo período de análise mostrou que a mediana de sobrevida livre de progressão não foi atingida com o Lorbrena com razão de risco estimada em 0,19 (IC de 95%: 0,13-0,26), fator que representa a redução de 81% no risco de progressão da doença ou morte em comparação ao outro medicamento.

Os resultados completos do estudo foram apresentados no ASCO de 2026 (Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica), sediado em Chicago, nos Estados Unidos (EUA) e publicados de maneira simultânea na revista Annals of Oncology, em maio.

O líder clínico de oncologia global da Pfizer, Jeff Legos, relata que “embora não seja possível tirar conclusões definitivas entre estudos, essa parece ser a maior mediana de tempo de sobrevida livre de progressão já observada em câncer de pulmão.”

Além disso, a pesquisa também concluiu que o Lorbrena preveniu e controlou metástases cerebrais em 94% no risco de prevenção intra canceriana (IC) (razão de risco [HR] de 0,06; IC de 95%: 0,03-0,12) após os primeiros 30 meses.

A mediana de tempo até a progressão no sistema nervoso central não foi atingida com Lorbrena (IC de 95%: NA-NA) e foi de 16,4 meses (IC de 95%: 12,7-21,9) com Xalkori. No momento da análise, 44% dos pacientes do estudo CROWN permaneciam em tratamento com Lorbrena, comparado a 3% dos pacientes em tratamento com Xalkori.

Os perfis de ambos os medicamentos foram consistentes com os achados anteriores, sem novos sinais de segurança. Eventos adversos relatados com frequência pelos pacientes tratados com Lorbrena incluíram inchaço, ganha de peso, neuropatia periférica efeitos cognitivos alterações de humor, diarreia, falta de ar ou dificuldade para respirar, dor nas articulações, hipertensão, cefaleia, tosse, febre, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia.

Eventos de graus três e quatro entre todas essas causas ocorreram em 77% dos pacientes com Lorbrena e 57% dos que utilizaram Xalkori.

Outros efeitos colaterais levaram à descontinuação permanente de 5% dos pacientes de Lorbrena e 6% dos de Xalkori. Não houveram novos tratamentos interrompidos por efeitos colaterais do tratamento após os primeiros 26 meses com Lorbrena.

O estudo

O CROWN é um estudo de Fase 3, randomizado, aberto e de duas frentes paralelas. Nelas, 296 pessoas com CPNPC avançado e ALK-positivo sem tratamento foram randomizadas para receber tratamento de monoterapia com Lorbrena (n=149) ou com Xalkori (n= 147).

O desfecho do estudo foi o tempo livre de progressão com base na BICR (Revisão Central Independente Cega), com um desfecho secundário de tempo livre de progressão global, que está com acompanhamento em andamento.

O Lorbena

Aprovado no brasil pena Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em 2020, inicialmente pra pacientes que não correspondiam a outros tratamentos para CPNPC avançado ALK-positivo. Posteriormente, em 2021, recebendo registro para tratamento de primeira linha no país e, em 2022, incorporado ao rol de cobertura obrigatória em planos de saúde.

A diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro, aponta que “até o início da década passada, havia opções limitadas para pacientes com alteração no gene ALK, mas o avanço da medicina de precisão possibilitou o desenvolvimento de terapias-alvo que atuam diretamente nas células tumorais.”

O câncer de pulmão

É a principal causa de mortes por câncer no mundo. De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer), estima-se que ocorra cerca de 32 mil novos casos por ano no Brasil, se mostrando um dos tipos que mais causa mortes por câncer no país.

O câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) representa aproximadamente 75% a 80% dos cânceres de pulmão, 2,4 e tumores de ALK positivos ocorrem em cerca de 3% a 5% dos casos de CPNPC. 4 Aproximadamente 25% a 40% das pessoas com CPNPC avançado e ALK-positivo podem desenvolver metástases em até dois anos após o diagnóstico inicial, quadro associado a menores taxas de sobrevivência e que pode afetar profundamente a função cognitiva e qualidade de vida.