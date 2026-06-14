Uso de redes sociais: jovens podem experimentar álcool e drogas mais cedo

Pesquisa recente associa a exposição rápida e cedo a plataformas digitais ao consumo de álcool, tabaco e cannabis por jovens

Avni Trivedi, da CNN

A idade mínima exigida para a maioria das plataformas de redes sociais é de 13 anos, mas quase 40% dos adolescentes entre 8 e 12 anos usam redes sociais.

Fazer isso pode levar esses pré-adolescentes a experimentar drogas e álcool mais cedo.

Uma nova pesquisa publicada esta semana no The American Journal of Psychiatry descobriu que quanto mais cedo e mais rapidamente os adolescentes usam as redes sociais, maior a probabilidade de experimentarem substâncias como álcool, tabaco e cannabis.

Muitos fatores podem levar ao uso de substâncias entre adolescentes, dizem os especialistas, incluindo seus pares e o ambiente familiar. Embora essas novas descobertas possam fornecer uma correlação e associação entre os dois, elas não podem provar que o uso precoce de mídias sociais cause experimentação com substâncias.

O Dr. Jason M. Nagata, autor principal do estudo e professor associado de pediatria da Universidade da Califórnia, em São Francisco, identificou quatro padrões de uso de mídias sociais em adolescentes entre 9 e 16 anos.

Utilizando dados coletados do Estudo de Desenvolvimento Cognitivo do Cérebro Adolescente , analisados ​​ao longo de quatro anos, Nagata dividiu os adolescentes em quatro grupos: nenhum ou muito pouco uso; uso moderado com aumento gradual; uso intermediário com aumento rápido; e uso precoce com aumento rápido. O grupo de uso precoce incluiu todas as crianças que começaram a usar redes sociais aos 9 anos de idade, e o grupo de uso intermediário incluiu aquelas que começaram a usar seus celulares por volta dos 11 anos.

A Dra. Courtney Blackwell, professora associada de ciências sociais médicas na Faculdade de Medicina Feinberg da Universidade Northwestern, destacou a robustez dos dados longitudinais, que acompanharam as mesmas variáveis ​​ao longo do tempo. Ela mencionou a carência desse tipo de dado no conjunto de pesquisas sobre o uso de mídias sociais por adolescentes e seus efeitos. Ela não teve vínculo com o estudo.

“Em vez de simplesmente usar uma média de tempo gasto em redes sociais”, disse Blackwell, “o que eles conseguiram fazer foi analisar quatro anos e perguntar: ‘Como o uso de redes sociais dessa criança mudou?’ e mapear isso para criar diferentes grupos de crianças.”

Adolescentes que se enquadravam nas três categorias de uso crescente apresentaram maior probabilidade de experimentação de substâncias em comparação com seus pares que relataram pouco ou nenhum uso de redes sociais. Além disso, os jovens na categoria de uso mais intenso e precoce, ou seja, aqueles que utilizavam redes sociais por três horas ou mais por dia, apresentaram quase 17 vezes mais chances de experimentar cannabis e 14 vezes mais chances de experimentar tabaco do que os jovens com pouco ou nenhum uso, de acordo com o estudo.

“Quando você está em plataformas de mídia social e é exposto a marketing direcionado relacionado a substâncias, ou simplesmente vê postagens que retratam o uso de substâncias de forma positiva”, disse Nagata. “Todos esses são motivos pelos quais os adolescentes podem ser mais propensos a experimentar substâncias”.

Riscos de conteúdo

Nagata aponta para tipos de conteúdo vistos nas redes sociais que podem influenciar a decisão de experimentar substâncias — especialmente em uma idade jovem. Mais de 50% dos adolescentes relataram exposição ao marketing de bebidas alcoólicas na internet, com quase 61% das pessoas da mesma faixa etária publicando conteúdo relacionado a álcool nas redes sociais.

Nagata afirmou que as redes sociais retratam grande parte do uso de substâncias de forma positiva. Jovens adultos se divertindo na faculdade ou anúncios divertidos de marcas de bebidas alcoólicas compõem a maior parte do conteúdo online sobre uso de substâncias, disse ele.

“As pessoas têm menos probabilidade de publicar as consequências adversas que ocorreram”, disse Nagata, “então acho que elas podem estar sendo influenciadas por um viés no que veem.”

A exposição a esse tipo de conteúdo positivo pode levar a crenças favoráveis ​​sobre substâncias. Utilizando os mesmos dados do Estudo de Desenvolvimento Cognitivo do Cérebro Adolescente, Nagata descobriu que adolescentes com uma visão positiva sobre os efeitos da cannabis eram mais propensos a experimentá-la.

Quase 77% do conteúdo relacionado a substâncias nas redes sociais é positivo, de acordo com uma revisão de 73 estudos que incluiu uma análise do conteúdo das redes sociais sobre nove tipos de substâncias.

“Sabemos que o conteúdo importa, seja ele positivo ou negativo, quando pensamos nas redes sociais e em como elas influenciam o comportamento das crianças, sua saúde mental e qualquer tipo de resultado”, disse Blackwell.

Os anúncios de bebidas alcoólicas ocupam uma parcela significativa do espaço publicitário nas redes sociais. Um estudo apontou a veiculação de quase 40.000 anúncios no Facebook e Instagram ao longo de um ano na Austrália.

De acordo com a Fundação para Pesquisa e Educação sobre Álcool, a maioria desses anúncios incluía uma interação, como um botão “Comprar agora”, que direcionava diretamente para uma forma de compra.

“Existem estudos que mostram que, embora não seja ‘direcionado’, é um pouco questionável”, disse Nagata, referindo-se aos anúncios de substâncias. “Acho que é relativamente comum adolescentes serem expostos a publicidade relacionada a álcool ou outras substâncias nas redes sociais.”

Tudo começa em casa

Tanto a Associação Americana de Psicologia quanto a Academia Americana de Pediatria defendem um equilíbrio entre estabelecer limites e orientar as crianças sobre as melhores práticas para o uso das redes sociais.

Com todas as conversas relacionadas à tecnologia e às mídias sociais, a Academia Americana de Pediatria recomenda que a família tenha um plano de mídia em vigor.

Desenvolveu também uma abordagem fácil de entender para orientar o uso das redes sociais.

Os “5 Cs” do uso da mídia incluem: adaptar o cuidado com base na criança, monitorar e aprender com que conteúdo seu adolescente interage, fornecer outras maneiras para seu filho se acalmar além do uso do celular, entender como o uso do celular pode estar prejudicando o tempo em família e começar a se comunicar com seu filho desde cedo.

“Não espere até que haja um problema”, disse Nagata. “É importante ser proativo se seu filho for usar redes sociais.”

Uma comunicação saudável também proporciona às crianças mais autonomia na tomada de decisões sobre o uso do celular. Em vez de restringir o uso sem explicações, demonstrar interesse, perguntar sobre as atividades das crianças nas redes sociais e discutir o tipo de conteúdo que elas estão acessando é mais benéfico, afirmou Blackwell.

Os pais também precisam imitar os comportamentos que desejam que seus filhos sigam. As decisões tomadas para os filhos devem ser as mesmas para os demais membros da família.

“Se os pais passam o dia todo nas redes sociais e isso está atrapalhando o relacionamento com os filhos”, disse Blackwell, “você pode imaginar que a criança acabará imitando esse comportamento.”

Além disso, Nagata e a Academia Americana de Pediatria recomendam buscar maneiras de recuperar o tempo gasto com o celular, introduzindo atividades de alta qualidade, como tempo em família ou esportes, que envolvam todos. Isso pode prevenir o medo de ficar de fora (FOMO) que muitos adolescentes sentem quando não estão grudados em seus celulares e oferecer uma alternativa para distraí-los das redes sociais.

“Essa abordagem que envolve toda a família, incluindo a criança, suas opiniões e sua comunicação, é uma ótima estratégia para conseguir o apoio de todos”, disse Blackwell.

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