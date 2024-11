Ministra: Coreia do Norte seguirá fortalecendo armamento nuclear

A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son-hui, disse nesta sexta-feira (1°) que seu país continuará a fortalecer suas armas nucleares diante das ameaças à segurança e acusou “os Estados Unidos e seus satélites” de tornarem explosiva a situação na península coreana.

– O ambiente atual, bem como as ameaças e os desafios futuros, exigem que, mais do que nunca, fortaleçamos nossas modernas armas nucleares estratégicas, nossas armas nucleares ofensivas e melhoremos nossa preparação para respostas nucleares – disse Choe em reunião com o chanceler russo, Sergey Lavrov.

Segundo ela, “devido às maquinações dos Estados Unidos e seus satélites, a situação de segurança do Estado [Coreia do Norte] está em um estado muito perigoso e instável”.

A ministra mencionou que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, afirmou que a aliança militar entre EUA e Coreia do Sul está se transformando em uma aliança com um componente nuclear, de modo que a situação na península coreana pode “tornar-se explosiva a qualquer momento”.

– Deixe-me assegurar mais uma vez que nosso país não mudará em hipótese alguma sua política de fortalecimento de suas forças nucleares – disse Choe a Lavrov.

A Coreia do Norte afirmou nesta sexta que testou com sucesso um novo míssil balístico intercontinental, chamado Hwasong-19, no dia anterior.

O míssil percorreu uma distância de cerca de mil quilômetros desde seu ponto de lançamento na Coreia do Norte até cair em águas ao norte do Japão, atingindo uma altitude máxima de 7 mil quilômetros, de acordo com dados coletados por autoridades em Tóquio e Seul.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS