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Morre Amália Thereza, a Vó da Pomba, influenciadora de 96 anos

A influenciadora Amália Thereza, conhecida nas redes sociais como “Vó da Pomba”, morreu aos 96 anos. O falecimento foi anunciado pela família ontem, sábado, 28, no perfil oficial dela na internet.

A idosa acumulava mais de 1 milhão de seguidores e ficou conhecida por vídeos que mostravam sua rotina com familiares. O apelido “Vó da Pomba” foi dado de forma carinhosa pela própria família.

“Com os corações dilacerados, comunicamos o falecimento da nossa vó Amalia. A dor que sentimos hoje é profunda demais para caber em palavras, mas serão eternos o amor, a gratidão e a saudade que ela deixa em nossas vidas, seu carinho, sua luz e tudo o que ela foi continuarão vivos para sempre em nós”.

O velório foi aberto ao público no Cemitério Flamboyant, em Campinas (SP), até as 15h deste sábado. Depois desse horário, a despedida ficou restrita apenas aos familiares.

Amália ganhou popularidade após os parentes passarem a mostrar nas redes sociais o cotidiano da família e os cuidados com ela após o diagnóstico de Alzheimer. O perfil foi criado em 2018 por seu neto, Bruno.

Nesta semana, os netos já haviam informado que o quadro de saúde dela se agravou.

“A nossa vozinha está partindo. E nós estamos aqui, todos juntos, vivendo com ela aquilo que talvez seja o mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais sagrado da vida: os últimos instante”.

Segundo a família, Amália Thereza estava em casa e recebia cuidados paliativos nos últimos dias de vida.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

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