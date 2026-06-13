Neymar vai repetir exames na próxima semana para avaliar lesão

Jogador não atuará contra o Marrocos e é dúvida contra o Haiti

Jairo Nascimento, da CNN Brasil, São Paulo

O atacante vai repetir exames na panturrilha na próxima semana para avaliar a evolução na lesão da panturrilha direita.

O plano da equipe médica da Seleção Brasileira é avaliar, por exames de imagem e outros complementares, se houve regresso na lesão após o tratamento intensivo de treinos em academia e fisioterapia.

A CBF não confirma quando o exame será feito em Nova Jersey, cidade onde a Seleção tem utilizado o CT Red Bull como base.

Diante da impossibilidade de estrear com o Brasil contra o Marrocos, a lesão de Neymar prestes à completar um mês faz com que o craque se torne dúvida no segundo jogo, contra o Haiti na sexta-feira (19).

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou a situação de Neymar, que passou por exames médicos na manhã desta segunda-feira (8). De acordo com a entidade, o camisa 10 vem apresentando uma “boa evolução” em relação a sua lesão de grau 2 na panturrilha direita.

“O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira”, disse a CBF em nota oficial.

“Sem condição de jogo”

Fontes ouvidas pela CNN Brasil confirmam que, no momento, Neymar está “sem condição de jogo”, assim, a presença do jogador contra o Marrocos é descartada e existe uma grande incerteza quanto à participação dele na partida contra o Haiti.

O Brasil estreia contra o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na última segunda-feira (8), a reportagem confirmou a presença do jogador no estádio, mesmo sem jogar, como forma de dar apoio e exemplo de liderança ao elenco.

Neymar fez um treino na academia neste sábado. Isso faz parte, segundo fontes, do “Projeto Neymar”, que visa no foco da recuperação da lesão na panturrilha direita do jogador com treinos em academia, duas vezes por dia, além do acompanhamento médico e nutricional.

Nesta semana, a CBF confirmou uma evolução no quadro de saúde do jogador, porém não explicou de que forma foi a melhora, nem deu uma expectativa de retorno ao treino nos gramado.

Segundo médicos ortopedistas ouvidos pela CNN, Neymar terá um tempo médio de recuperação de três semanas, além de três a quatro dias para recuperar o condicionamento físico perdido durante o período de treinos controlados.

A lesão do jogador aconteceu na partida do Santos contra o Coritiba, pelo Brasileirão. Na próxima quarta-feira (17), o incidente completará um mês.