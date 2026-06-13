Novas marcas de chocolate são apresentadas no Festival Internacional de Altamira

Inovação e criatividade é o que não faltam nas embalagens e sabores lançados pelos empreendedores que participam da programação

Como já se tornou tradição a cada edição do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau de Altamira- Chocolat Xingu- novas marcas de chocolate estão sendo lançadas nos estandes das marcas que participam da programação. A criatividade nos sabores e nas embalagens dos produtos trazem inovação que agradam o público que visita o Centro de Eventos Vilmar Soares, local de realização do evento.

Entre os lançamentos, está a linha Varietais Transamazônica da Cacaway e da Coopatrans, que é a Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica, localizada no município de Medicilândia, no sudoeste do Pará e que se destaca como o maior produtor de cacau do Pará. A linha é composta por quatro chocolates que se destacaram por terem sido premiados nacional e mundialmente. Três são do tipo varietal e um blend, que é o híbrido da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira ( Ceplac). A responsável técnica da empresa, Hélia Félix, informou que os chocolates são todos de produtores premiados.

Entre os chocolates, está o “Ponta Verde”, que ganhou como melhor amêndoa em Amsterdã. “A Cacaway traz essa novidade para que o público possa sentir a diferença no aroma e sabor que cada chocolate traz”, disse Hélia.

Do outro lado do local do evento, no estande da marca Doralícias, o que não faltam também são lançamentos. O CEO do empreendimento localizado em Altamira, José Carlos Guimarães, explica que nesta edição estão sendo lançados chocolates com 45% ao leite com cupuaçu; o biscoito de maracujá e de cupuaçu e a ” Tô chocada”, que é uma cocada cremosa com chocolate a 70% embrulhada na folha desidratada do cacau. “O público tem nos dado retorno positivo. Perguntam de onde a gente é e explicamos que somos de Altamira que tem muitos produtos de qualidade”.

O estande tem ainda os lançamentos nas trufas com diferentes sabores como de uxi, da gulosa que é uma fruta que só tem no Xingu e de piqui. O coordenador do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau, Ivaldo Santana, que é o gerente do Procacau da Sedap, diz que já se tornou uma tradição os lançamentos de cacau a cada nova edição do Chocolate Xingu.

“Mais vez participamos do lançamento no estande da Cacaway que são chocolates premiados. Todos são muito bons. A gente parabeniza a Cacaway assim como outras marcas que também estão aqui fazendo o lançamento dos seus chocolates e mostrando como é gostoso e de qualidade o chocolate feito com as amêndoas de origem da Transamazônica”.

Serviço:

O Festival Internacional do Cacau e do Chocolate será realizado até esse domingo,14, no Centro de Convenções Vilmar Soares. O acesso ao público é a partir das 14h.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias