Nubank diz que ‘desenvolvedor acionou por engano’ comando que enviou mensagem sobre liquidação extrajudicial

Notificação enviada a clientes mencionava liquidação extrajudicial da instituição; cofundadora diz que falha foi causada por erro interno e que medidas já foram adotadas para evitar novos casos.

O Nubank explicou, em comunicado enviado à imprensa neste sábado (13), os motivos que levaram ao envio, por engano, de uma mensagem anunciando a liquidação extrajudicial da instituição financeira.

De acordo como o comunicado, o “episódio foi resultado de um erro técnico pontual, identificado e corrigido rapidamente”.

“Foi identificado que um desenvolvedor acionou por engano um fluxo de comunicação relacionado à liquidação de instituições financeiras. Na ausência de uma instituição real vinculada a esse fluxo, o nome da companhia apareceu como preenchimento padrão”, diz a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, a situação atingiu um grupo pequeno de clientes e “não teve nenhum impacto sobre a segurança, a estabilidade da operação ou o funcionamento dos serviços”.

A instituição voltou a pedir desculpas pela situação e disse que comunicou os clientes impactados. “Pedimos desculpas pelo ocorrido e reiteramos nosso compromisso com a qualidade da experiência dos clientes e com uma comunicação clara e responsável”, diz.

Em uma publicação nas redes sociais, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, classificou o episódio como “bizarro”. Junqueira afirmou que a mensagem foi disparada devido a um erro operacional interno. Segundo ela, um colaborador enviou um “pull request” (PR), termo usado no desenvolvimento de software para sugerir alterações em códigos, que acabou acionando acidentalmente um protocolo de emergência da plataforma.

Nubank envia notificação com mensagem por engano avisando clientes sobre fim das atividades — Foto: Reprodução

“Cara, bizarro mesmo, mas foi isso mesmo, um erro operacional. Uma pessoa que submeteu um PR que acabou acidentalmente ativando o protocolo que existe quando algo assim acontece. As mensagens foram para uma parcela muito pequena de clientes, mas é claro que causa uns transtornos”, escreveu.

“Pedimos sinceras desculpas a todos que receberam a informação incorreta. Enfim, mais um aprendizado e já atuamos para que não aconteça de novo.”

A executiva disse que o problema afetou apenas uma pequena parcela dos clientes – cerca de 20 mil pessoas – e que a equipe agiu rapidamente para corrigir a falha. Ela também pediu desculpas pelo transtorno e afirmou que o episódio causou incômodo dentro da própria empresa. “Ficamos bravos com isso”, escreveu.

Após a repercussão, o Nubank reforçou que a notificação foi enviada por engano e que suas operações seguem funcionando normalmente. Cristina Junqueira afirmou ainda que a empresa já adotou medidas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer e classificou o episódio como um aprendizado para a equipe.

Leia a nota do Nubank na íntegra:

“O Nubank reforça que o episódio foi resultado de um erro técnico pontual, identificado e corrigido rapidamente. Foi identificado que um desenvolvedor acionou por engano um fluxo de comunicação relacionado à liquidação de instituições financeiras. Na ausência de uma instituição real vinculada a esse fluxo, o nome da companhia apareceu como preenchimento padrão.

A ocorrência atingiu um grupo pequeno de clientes e não teve nenhum impacto sobre a segurança, a estabilidade da operação ou o funcionamento dos nossos serviços, que seguiram normalmente.

Desde o início, o Nubank tratou o caso com transparência, comunicou os clientes impactados inclusive utilizando seus canais abertos. Também adotou prontamente todas as medidas necessárias para a correção imediata do problema e para evitar uma nova ocorrência. Pedimos desculpas pelo ocorrido e reiteramos nosso compromisso com a qualidade da experiência dos clientes e com uma comunicação clara e responsável.”

Foto: Brendan McDermid/ Reuters