Fundadora do Nubank admite erro ‘bizarro’ no envio de mensagem sobre liquidação do banco

Notificação enviada por engano a clientes mencionava liquidação extrajudicial da instituição; cofundadora diz que falha foi causada por erro interno e que medidas já foram adotadas para evitar novos casos.

A cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, classificou como “bizarro” o episódio que levou alguns clientes da instituição a receberem uma notificação informando, de forma equivocada, uma liquidação extrajudicial do banco.

O alerta foi enviado na sexta-feira (12) e gerou preocupação entre usuários ao mencionar, inclusive, procedimentos para recuperação de recursos por meio do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Em publicações nas redes sociais, Junqueira afirmou que a mensagem foi disparada devido a um erro operacional interno. Segundo ela, um colaborador enviou um “pull request” (PR), termo usado no desenvolvimento de software para sugerir alterações em códigos, que acabou acionando acidentalmente um protocolo de emergência da plataforma.

“Cara, bizarro mesmo, mas foi isso mesmo, um erro operacional. Uma pessoa que submeteu um PR que acabou acidentalmente ativando o protocolo que existe quando algo assim acontece. As mensagens foram para uma parcela muito pequena de clientes, mas é claro que causa uns transtornos”, escreveu.

“Pedimos sinceras desculpas a todos que receberam a informação incorreta. Enfim, mais um aprendizado e já atuamos para que não aconteça de novo.”

A executiva disse que o problema afetou apenas uma pequena parcela dos clientes – cerca de 20 mil pessoas – e que a equipe agiu rapidamente para corrigir a falha. Ela também pediu desculpas pelo transtorno e afirmou que o episódio causou incômodo dentro da própria empresa. “Ficamos bravos com isso”, escreveu.

Após a repercussão, o Nubank reforçou que a notificação foi enviada por engano e que suas operações seguem funcionando normalmente. Cristina Junqueira afirmou ainda que a empresa já adotou medidas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer e classificou o episódio como um aprendizado para a equipe.

Foto: Reprodução