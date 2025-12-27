Número de bilionários com menos de 30 anos que enriqueceram sem herança bate recorde, diz Forbes

A lista de 2025 reúne 13 jovens ultrarricos que construíram riqueza própria em áreas como inteligência artificial, mercados de previsão e apostas online.

O ano de 2025 marcou uma mudança no perfil dos super-ricos globais. De acordo com a revista Forbes, foi registrado o maior número já observado de bilionários com menos de 30 anos que construíram suas fortunas sem herança familiar.

A lista reúne 13 jovens empreendedores que alcançaram patrimônios superiores a US$ 1 bilhão ainda na casa dos 20 anos — quase o dobro do recorde anterior, registrado em 2022, quando sete pessoas se enquadravam nesse perfil.

🔎 Entre os nomes deste ano está a brasileira Luana Lopes Lara, de 29 anos, que aparece como a mulher mais jovem do mundo a atingir o status de bilionária sem herança, segundo o levantamento da revista.

👉 O dado chama atenção não apenas pela quantidade de jovens bilionários, mas também pela rapidez com que essas fortunas foram formadas: entre novembro e dezembro de 2025, sete novos nomes passaram a integrar esse grupo.

Esse avanço está ligado ao crescimento de setores que, há uma década, ainda eram inexistentes ou pouco desenvolvidos. Áreas como inteligência artificial, mercados de previsão e apostas online passaram a gerar empresas avaliadas em bilhões de dólares em poucos anos (e às vezes em poucos meses).

A seguir, confira quem são os bilionários com menos de 30 anos que construíram fortunas próprias, com estimativas atualizadas até dezembro de 2025.

1. Alexandr Wang (28 anos)

Fortuna: US$ 3,2 bilhões

US$ 3,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial

Inteligência artificial Cofundador da Scale AI, empresa de rotulagem de dados usada no treinamento de modelos de IA. A Meta comprou 49% da companhia por cerca de US$ 14 bilhões.

2. Ed Craven (29 anos)

Fortuna: US$ 2,8 bilhões

US$ 2,8 bilhões Origem da riqueza: Apostas online

Apostas online Cofundador do cassino digital Stake.com, que ganhou escala durante a pandemia.

3. Surya Midha (22 anos)

Fortuna: US$ 2,2 bilhões

US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial

Inteligência artificial Cofundador da Mercor, startup de recrutamento com uso de IA avaliada em US$ 10 bilhões.

4. Brendan Foody (22 anos)

Fortuna: US$ 2,2 bilhões

US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial

Inteligência artificial Cofundador e CEO da Mercor.

5. Adarsh Hiremath (22 anos)

Fortuna: US$ 2,2 bilhões

US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial

Inteligência artificial Cofundador e diretor de tecnologia da Mercor.

6. Fabian Hedin (26 anos)

Fortuna: US$ 1,6 bilhão

US$ 1,6 bilhão Origem da riqueza: Codificação com IA

Codificação com IA Cofundador da startup sueca Lovable, que permite criar sites e aplicativos com auxílio de inteligência artificial.

7. Michael Truell (25 anos)

Fortuna: US$ 1,3 bilhão

US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA

Software de IA Cofundador da Cursor, empresa de edição de código com inteligência artificial.

8. Aman Sanger (25 anos)

Fortuna: US$ 1,3 bilhão

US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA

Software de IA Cofundador da Cursor.

9. Sualeh Asif (25 anos)

Fortuna: US$ 1,3 bilhão

US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA

Software de IA Cofundador da Cursor.

10. Arvid Lunnemark (26 anos)

Fortuna: US$ 1,3 bilhão

US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA

Software de IA Cofundador da Cursor.

11. Luana Lopes Lara (29 anos)

Fortuna: US$ 1,3 bilhão

US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão

Mercados de previsão Cofundadora da Kalshi, plataforma que permite apostas sobre eventos futuros, como eleições e indicadores econômicos.

12. Tarek Mansour (29 anos)

Fortuna: US$ 1,3 bilhão

US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão

Mercados de previsão Cofundador da Kalshi.

13. Shayne Coplan (27 anos)

Fortuna: US$ 1 bilhão

US$ 1 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão

Mercados de previsão Fundador da Polymarket, plataforma que ganhou projeção após receber um investimento de US$ 2 bilhões da Intercontinental Exchange.

