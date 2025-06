Ônibus com alunos do IFPA se envolve em acidente na PA-125, em Paragominas

Um ônibus que levava estudantes de Ipixuna do Pará para o IFPA, em Belém, se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira (16), na rodovia PA-125, no município de Paragominas.

Segundo as primeiras informações, uma carreta que seguia à frente do ônibus teria feito uma manobra arriscada, causando a colisão. Alguns estudantes ficaram feridos e receberam atendimento no local.

Vídeos gravados por testemunhas mostram os alunos às margens da estrada, aguardando socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e ambulâncias prestaram os primeiros atendimentos às vítimas.

Até o momento, não há registro de mortes.

A Polícia investiga as causas do acidente.

Imagem: Reprodução