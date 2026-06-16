Ouro para Belém! Atleta paraense Kauanne Brito é campeã no Mundial de Lutas

Estudante da UNAMA garantiu o topo do pódio no Jiu-Jitsu em Brasília; estado também faturou duas medalhas de bronze no Muay thai.

O esporte paraense voltou a brilhar no cenário internacional. Atletas da Universidade da Amazônia (UNAMA) alcançaram excelentes resultados no Jiu-Jitsu e no Muay thai durante o Campeonato Mundial Universitário de Esportes de Combate 2026, realizado em Brasília (DF). No total, a delegação que representou o estado garantiu uma medalha de ouro e duas de bronze na competição, que se encerrou no último sábado (13).

O grande destaque da delegação foi a lutadora Kauanne Brito. Estreante no torneio, ela sagrou-se campeã mundial e faturou a medalha de ouro na categoria faixa azul/roxa até 63kg no Jiu-Jitsu, após superar a tailandesa Nana Madkla no combate decisivo. O pódio paraense foi completado pelos atletas Guilherme Moura e Paulo Arthur, que conquistaram as medalhas de bronze nas disputas de Muay thai.

Integrando a Seleção Brasileira Universitária, Kauanne é estudante do 3º período do curso de Educação Física da UNAMA e contou com o suporte técnico da instituição para a preparação. A jovem já possui um histórico vitorioso: em 2025, conquistou a medalha de ouro no Judô durante os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Natal.

“Conquistei meu objetivo de trazer a medalha de ouro para Belém do Pará. É uma vitória muito simbólica para minha família, meus amigos e minha Universidade. Estou muito feliz com meu resultado”, celebrou a campeã.

Atleta de Jiu-Jitsu da UNAMA, Kauanne Brito

Orgulho e Reconhecimento Técnico

O desempenho técnico nos tatames foi muito celebrado pela equipe que acompanha os estudantes. Michel Ribeiro, treinador de Jiu-Jitsu da UNAMA, destacou o comprometimento do grupo na preparação para o torneio de alto nível.

“É um imenso orgulho prestigiar nossos atletas que representam a Amazônia. A Kauanne, junto com toda a equipe, se dedicou inteira nessa competição. Chegar ao pódio, em primeiro lugar, é uma grande responsabilidade”, afirmou o treinador.

O coordenador de Esportes da UNAMA, Denilson Palheta, ressaltou o impacto dessa experiência para a trajetória acadêmica e esportiva dos alunos, apontando o evento como uma vitrine global de alto rendimento. “É um evento de alto nível que reúne atletas de várias nacionalidades com o mesmo objetivo. É um privilégio acompanhar o crescimento profissional dos nossos alunos. Esse é o primeiro de muitos campeonatos internacionais”, avaliou.

Dimensão do Mundial

O Campeonato Mundial Universitário de Esportes de Combate reuniu cerca de 2 mil esportistas vindos de 55 países. Ao todo, a competição abrangeu cinco modalidades de artes marciais: jiu-jitsu, karatê, muay thai, wrestling e wushu. Entre as nações com delegações oficiais no torneio, estiveram potências esportivas como Itália, Irã, Portugal, Países Baixos, Suécia, Suíça, Equador, Bélgica e Coreia do Sul.

FOTO: Denilson Palheta/UNAMA