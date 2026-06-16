O jogo entre França e Senegal desta terça tem mais camadas do que sugere a tabela da Copa. Os dois países carregam uma história comum que também conversa com a formação do Brasil, resultado das antigas rotas atlânticas que ligaram continentes por séculos. Em Belém, a curiosidade tem endereço certo: enquanto a bola rola nos Estados Unidos, o confronto ecoa uma história que, de um jeito torto, também ajudou a moldar a Amazônia. E há um ingrediente extra. Foi justamente Senegal que venceu a França na abertura da Copa de 2002. Convém aos franceses entrar em campo com a memória em dia.