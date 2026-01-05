terça-feira, janeiro 6, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeMUNDO
MUNDOPOLÍTICA

Oxfam condena violação do Direito Internacional na Venezuela e alerta sobre impactos na paz, democracia e direitos humanos

A Oxfam expressa sua rejeição categórica à recente intervenção militar dos Estados Unidos em território venezuelano, que constitui uma violação do direito internacional e uma ingerência inadmissível nos assuntos internos de um país soberano. Esta ação ameaça a estabilidade regional, contradiz o princípio da América Latina e do Caribe como zona de paz, acordado pelos Estados da região; e configura uma violação à Carta das Nações Unidas, além das leis e da Constituição dos Estados Unidos.

A Venezuela atravessou um prolongado período de deterioração democrática, restrições ao espaço cívico e graves violações de direitos humanos, resultando em uma crise humanitária sem precedentes na América Latina, que forçou mais de 8 milhões de venezuelanos a deixarem seu país. No entanto, a solução nunca pode vir de uma intervenção armada ilegal, cujo objetivo declarado é o controle do país e de seus recursos petrolíferos por uma potência estrangeira. A única saída legítima deve ser construída pelos próprios venezuelanos, com o acompanhamento da comunidade internacional, por meio de mecanismos pacíficos e democráticos.

“A sociedade civil venezuelana esteve na linha de frente, prestando ajuda humanitária e apoiando aqueles que mais sofrem com esta crise. Hoje, mais do que nunca, devemos reconhecer e fortalecer esses esforços, apoiando-os para que continuem defendendo os direitos humanos, protegendo as pessoas vulneráveis e trabalhando pela recuperação da democracia”, afirma Gloria García-Parra, diretora da Oxfam na América Latina e no Caribe.

“A intervenção militar unilateral é uma violação grave e inaceitável do Direito Internacional. A comunidade internacional construiu mecanismos, como as Nações Unidas, exatamente para evitar que países ajam como juízes e executores dos destinos de outras nações soberanas. A única saída legítima será aquela construída pelos próprios venezuelanos, sem interferência armada estrangeira, mas com o apoio multilateral e pacífico da comunidade internacional, defendendo a democracia, a soberania e o direito internacional”, comentou Viviana Santiago, diretora-executiva da Oxfam Brasil.

A Oxfam alerta sobre o risco de que esta intervenção resulte em violência contra civis e agrave a crise humanitária que já afetava 19,6 milhões de pessoas no final de 2024. A imposição de agendas externas reforça estruturas de poder que concentram benefícios nas mãos de poucos, enquanto a maioria enfrenta pobreza, desigualdade e falta de oportunidades.

A Oxfam insta a comunidade internacional e os governos da região a:

  • Promover a resolução pacífica do conflito, garantindo o respeito aos direitos humanos e a cobertura das necessidades humanitárias existentes, e exorta que evitem qualquer ação que ponha em risco a vida e a integridade das pessoas.
  • Reafirmar o respeito à soberania e ao direito internacional, evitando qualquer ação que eroda a autonomia dos povos e suas instituições.
  • Garantir a participação e o envolvimento da sociedade civil na tomada de decisões que permitam superar a crise atual, no âmbito do respeito à democracia.
  • Reconhecer as decisões soberanas sobre recursos naturais, como o petróleo, no marco das orientações políticas de cada país, e em benefício estrito das e dos venezuelanos.

Fonte: Agência Pauta Social/Imagem: Reprodução

300 x 100 - AVISTÃO - ANO NOVO 02
Artigo anterior
Vídeo: Polícia apura briga generalizada que terminou com mulher ferida no nordeste paraense
Próximo artigo
Vídeo: Mulher é flagrada pilotando moto de dentro de um pneu em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,555FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
360 x 360 - AVISTÃO - ANO NOVO 03
volta as aulas - 320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315