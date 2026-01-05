terça-feira, janeiro 6, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍCIA
POLÍCIA

Vídeo: Polícia apura briga generalizada que terminou com mulher ferida no nordeste paraense

Episódio ocorreu em Bragança após festa; investigadores buscam identificar agressores através de vídeos.

A manhã desta segunda-feira (5) foi marcada pela violência na Praia de Ajuruteua, em Bragança, nordeste paraense. O que deveria ser o encerramento de uma festa de aparelhagem transformou-se em uma briga generalizada que deixou uma mulher ferida por golpes de arma branca em plena via pública.

Violência Registrada em Vídeo

Imagens que viralizaram nas redes sociais capturaram o momento exato em que a discussão entre duas mulheres escala para agressões físicas. No vídeo, é possível observar uma troca de socos e chutes até que uma das envolvidas utiliza uma faca de serra para atingir a outra.

Além da faca, os registros mostram uma das mulheres empunhando um objeto de ferro. Apesar da tentativa de alguns populares em intervir, a vítima foi atingida e caiu no asfalto, onde permaneceu aguardando socorro enquanto a agressora e outros envolvidos se dispersavam.

Socorro e Investigação

A mulher ferida foi socorrida e levada para atendimento médico, mas, até o momento, a unidade de saúde local não divulgou boletins atualizados sobre o seu quadro clínico.

As motivações para o início da confusão ainda são desconhecidas. Até o fechamento desta reportagem, as autoridades de segurança pública de Bragança não haviam confirmado prisões em flagrante ou o registro formal da ocorrência por parte de familiares ou da própria vítima. A Polícia Civil deve utilizar as imagens compartilhadas na internet para tentar identificar os responsáveis pelo ataque.

300 x 100 - AVISTÃO - ANO NOVO 02
Artigo anterior
Vídeo: 120 horas na montanha; como Roberto Tomaz sobreviveu no ponto mais alto do Sul do Brasil
Próximo artigo
Oxfam condena violação do Direito Internacional na Venezuela e alerta sobre impactos na paz, democracia e direitos humanos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,555FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
360 x 360 - AVISTÃO - ANO NOVO 03
volta as aulas - 320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315