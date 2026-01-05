Vídeo: Polícia apura briga generalizada que terminou com mulher ferida no nordeste paraense

Episódio ocorreu em Bragança após festa; investigadores buscam identificar agressores através de vídeos.

A manhã desta segunda-feira (5) foi marcada pela violência na Praia de Ajuruteua, em Bragança, nordeste paraense. O que deveria ser o encerramento de uma festa de aparelhagem transformou-se em uma briga generalizada que deixou uma mulher ferida por golpes de arma branca em plena via pública.

Violência Registrada em Vídeo

Imagens que viralizaram nas redes sociais capturaram o momento exato em que a discussão entre duas mulheres escala para agressões físicas. No vídeo, é possível observar uma troca de socos e chutes até que uma das envolvidas utiliza uma faca de serra para atingir a outra.

Além da faca, os registros mostram uma das mulheres empunhando um objeto de ferro. Apesar da tentativa de alguns populares em intervir, a vítima foi atingida e caiu no asfalto, onde permaneceu aguardando socorro enquanto a agressora e outros envolvidos se dispersavam.

Socorro e Investigação

A mulher ferida foi socorrida e levada para atendimento médico, mas, até o momento, a unidade de saúde local não divulgou boletins atualizados sobre o seu quadro clínico.

As motivações para o início da confusão ainda são desconhecidas. Até o fechamento desta reportagem, as autoridades de segurança pública de Bragança não haviam confirmado prisões em flagrante ou o registro formal da ocorrência por parte de familiares ou da própria vítima. A Polícia Civil deve utilizar as imagens compartilhadas na internet para tentar identificar os responsáveis pelo ataque.