Paraná Pesquisas: Flávio e Lula aparecem empatados no 2° turno para 2026

Lula da Silva (PT) aparece tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma simulação de segundo turno das eleições presidenciais de 2026. É o que aponta um levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 26.

No cenário testado, Lula tem 44,1% das intenções de voto, contra 41% de Flávio Bolsonaro. A diferença de 3,1 pontos percentuais fica dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, configurando empate técnico.

Flávio é o nome escolhido e publicamente apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para representar seu grupo político na disputa presidencial do próximo ano. O respaldo do líder conservador foi reiterado por meio de uma carta escrita e assinada por Bolsonaro, lida ontem, quinta-feira, 25, por Flávio pouco antes da cirurgia do pai.

Além do confronto com Flávio, a pesquisa testou outros cenários de segundo turno. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula aparece com 44%, ante 42,5% do adversário — também dentro da margem de erro. Já contra Michelle Bolsonaro (PL), Lula tem 44,8%, enquanto a ex-primeira-dama alcança 41,4%, outro resultado que aponta empate técnico.

A pesquisa também avaliou um confronto entre Lula e o próprio Jair Bolsonaro, hoje impedido de concorrer por conta de condenações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Supremo Tribunal Federal. Contra o ex-presidente, o petista registra 43,6% ante 43,4% do conservador.

Lula também fica dentro da margem de erro em uma disputa com Ratinho Júnior (PSD), quando o atual presidente marca 43,8%, contra 40,2% do governador do Paraná. Já no confronto com a senadora Tereza Cristina (PP), a vantagem de Lula é mais ampla: 44,6% a 30,3%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro, com 2.038 entrevistados em 163 municípios de 26 estados e do Distrito Federal. O grau de confiança é de 95%.

Fonte e imagens: Portal Pleno.News