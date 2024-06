Parárraiá reúne mais de 100 mil pessoas no estacionamento do Mangueirão no 1° dia do Festival

Um sucesso! A primeira noite do Parárraiá reuniu 100 mil pessoas no Mangueirão, em Belém. A festa foi comandada por Luan Santana, Henry Freitas, Mari Fernandez, Os Reis das Marcantes e o Super Pop. A primeira noite do São João da Amazônia também teve apresentação das quadrilhas juninas, Amor de Mensageiro e Encanto da Juventude. A festa promovida pelo governo do Estado vai até domingo, 16, no estacionamento do Mangueirão, a partir das 18h, de forma gratuita, com vendas de ingresso apenas para camarote.

“A força da cultura junina, a força do nortista, e a relação afetiva com o nordestino, a força da nossa cultura podendo ter aqui atrações locais, nacionais, a apresentação das quadrilhas juninas, das nossas aparelhagens, os nossos cantores e trazendo as maiores atrações do Brasil para consolidar o maior São João da Amazônia. Esta é uma inovação, um novo conceito, para garantir que Belém se consolide como capital da Amazônia, se consolide com a liderança dos grandes eventos que permitirão que o turismo, que serviços possam ser incrementados para gerar emprego, gerar renda para a nossa população.” Diz o governador Helder Barbalho.

Além das apresentações, a programação também contou com espaço gastronômico, workshops sobre gestão financeira e investimentos, desfile de moda, entre outras atividades. Sob curadoria da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), 20 empreendimentos compuseram a Feira de Economia Criativa do evento, onde também se apresentou o grupo Frutos do Pará. As próximas atrações da Feira Criativa serão o Carimbó Sancari, na sexta-feira, 14, Sabor Marajoara, no sábado, 15, e Boi Veludo no domingo, 16.

“Essa é a primeira vez que eu venho em um show desse tipo, tô muito emocionada, tô achando muito lindo o ambiente. É muito importante para mim que tenha acessibilidade, eu percebi que tem intérprete de libras, então tô aproveitando esse momento para sentir todas as experiências do show, todo estímulo que a acessibilidade adequada pode proporcionar.” Conta a professora universitária, e deficiente auditiva, Márcia Simone.

“É a nossa terceira vinda para cá, a primeira vez assim, aberta para todo o público. Eu tenho um carinho muito especial pelo Pará inteiro, e tá aqui na primeira edição do Parárraiá, me deixa feliz, junto com as mais de 100.000 pessoas que estão aqui hoje para curtir com a gente. Estar aqui no Pará é sempre uma honra, eu tinha muita vontade de fazer show aqui deste lado do país. A galera aqui é muito calorosa, sempre que a gente vem é recebido com carinho enorme.” Afirma o cantor Henry Freitas, uma das grandes atrações da noite.

O evento foi planejado em conjunto pelos órgãos do Sistema de Segurança do Estado, que garantiram uma festa tranquila. Sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), mais de mil agentes de segurança da esfera estadual e municipal atuaram nesta quinta-feira. O quantitativo será o mesmo para todos os dias do Parárraiá.

A ocasião também foi de lançamento do aplicativo “IMEIGUARD”, uma nova ferramenta tecnológica utilizada pelas forças de segurança para a identificação e recuperação de celulares roubados e furtados, assim como, para inibir a prática de crimes desta natureza.

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), e da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) atuaram na fiscalização e orientação do trânsito nas vias de acesso ao estacionamento do estádio, com foco na segurança e fluidez do trânsito. O acesso de veículos ao público é exclusivo pela Transmangueirão, no portão do estacionamento do lado B.

Serviço

14 de junho: Wesley Safadão, Hugo e Guilherme e Matheus Fernandes, Fruto Sensual e Crocodilo. Quadrilhas Mocidade Junina e Sedução Ranchista

15 de junho: Nattan, Manu Batidão, Dennis DJ, Xeiro Verde, Príncipe Negro. Quadrilhas Rainha da Juventude e Balão de Ouro.

16 de junho: Xand Avião, Joelma, João Gomes, Pinduca e Carabao. Quadrilhas Paraíso Junino e Tradição Junina.

Local: Estacionamento do Mangueirão, na rodovia Augusto Montenegro, em Belém.

Horário: a partir das 18h

Entrada gratuita com venda de camarotes – site: www.brasilticket.combr

Durante o evento é proibida a entrada de mochilas, bem como de armas, garrafas de vidro e qualquer objeto cortante. As vendas dos tickets de acesso de veículos ao estacionamento são feitas de forma antecipada. Atenção, as vagas são limitadas.

Imagem: Agência Pará de Notícias