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ESPORTE

Paysandu aposta na força da Curuzu para subir na tabela diante da Inter de Limeira

O Paysandu volta a campo neste domingo, 14, às 16h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém, para enfrentar a Inter de Limeira, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo é considerado decisivo para as pretensões bicolores na competição. Com 17 pontos e na cola dos líderes, o Papão pode assumir posição ainda mais confortável no G-8 em caso de vitória diante da equipe paulista, que também faz campanha competitiva.

O jogo terá a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM 100.5 e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

A Curuzu, historicamente um dos grandes trunfos do clube, deve receber bom público, impulsionando o time comandado por Júnior Rocha em busca de mais três pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paysandu: Gabriel Mesquita; Matheus Capixaba, Iarley, Bruno Bispo, Bonifazi; Libonati, Lucas Cardoso, Edilson; Thalysson, Kleiton Pego, Juninho.

Técnico: Júnior Rocha

Inter de Limeira: Emerson Júnior; Yan Silva, Frazan, Lucas Santos, João Victor; Fabrício Dias, Lucas Buchecha, Romarinho; Claudinho, Miguel Bianconi, Vitor Leque.

Técnico: Matheus Costa

Serviço do jogo

  •  Local: Estádio da Curuzu (Belém)
  •  Horário: 16h
  •  Competição: Série C – 10ª rodada
  •  Transmissão: Band e SportyNet

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Paysandu deve enfrentar, na sequência da competição, adversários diretos na briga pelo acesso, enquanto a Inter de Limeira retorna a São Paulo para manter a regularidade fora de casa.

Por NAZARÉ SARMENTO, Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Arte: Walter Filho

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