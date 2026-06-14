Paysandu aposta na força da Curuzu para subir na tabela diante da Inter de Limeira

O Paysandu volta a campo neste domingo, 14, às 16h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém, para enfrentar a Inter de Limeira, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo é considerado decisivo para as pretensões bicolores na competição. Com 17 pontos e na cola dos líderes, o Papão pode assumir posição ainda mais confortável no G-8 em caso de vitória diante da equipe paulista, que também faz campanha competitiva.
O jogo terá a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM 100.5 e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.
A Curuzu, historicamente um dos grandes trunfos do clube, deve receber bom público, impulsionando o time comandado por Júnior Rocha em busca de mais três pontos.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Paysandu: Gabriel Mesquita; Matheus Capixaba, Iarley, Bruno Bispo, Bonifazi; Libonati, Lucas Cardoso, Edilson; Thalysson, Kleiton Pego, Juninho.
Técnico: Júnior Rocha
Inter de Limeira: Emerson Júnior; Yan Silva, Frazan, Lucas Santos, João Victor; Fabrício Dias, Lucas Buchecha, Romarinho; Claudinho, Miguel Bianconi, Vitor Leque.
Técnico: Matheus Costa
Serviço do jogo
- Local: Estádio da Curuzu (Belém)
- Horário: 16h
- Competição: Série C – 10ª rodada
- Transmissão: Band e SportyNet
PRÓXIMOS COMPROMISSOS
O Paysandu deve enfrentar, na sequência da competição, adversários diretos na briga pelo acesso, enquanto a Inter de Limeira retorna a São Paulo para manter a regularidade fora de casa.
Por NAZARÉ SARMENTO, Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Arte: Walter Filho