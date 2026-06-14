Pará reduz roubos em mais de 80% em maio, mês com menor número de casos em oito anos

Investimentos em tecnologia, integração das forças de segurança e intensificação de operações contribuíram para queda histórica nos indicadores criminais no Estado

O Pará alcançou, em maio de 2026, o menor número de crimes de roubo registrados em um único mês nos últimos oito anos no Estado. Segundo aponta balanço da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), foram contabilizadas 1.754 ocorrências no mês. O resultado representa uma redução de 80,31%, em relação a maio de 2018, quando foram registrados 8.809 casos.

Na comparação com maio de 2025, quando foram registrados 2.860 roubos no Estado, a queda foi de 38,7%. Os números também mostram que, pelo oitavo ano consecutivo, houve redução contínua nos registros de roubo no Pará. Entre janeiro e maio de 2026, foram contabilizadas 9.411 ocorrências, contra 48.011 registradas no mesmo período de 2018, o que representa uma redução acumulada de 80,40%.

Esse desempenho consolida o maio de 2026 como o melhor mês no combate aos crimes de roubo de toda a série histórica, e principalmente dos últimos oito anos, no Pará – e reforça a trajetória contínua de redução desse tipo de crime no Estado, como resultado de políticas, investimentos e ações estratégicas na área da segurança pública.

“A segurança pública é nossa prioridade, e esse resultado é a soma de investimentos, inteligência, estratégia e cooperação entre forças. A tolerância é zero a crimes, seja contra mulheres, contra ribeirinhos, seja contra quem for, seja onde for, nas ruas, nos rios, nos lares. Avançamos muito e queremos ainda muito mais, com presença firme em todo o Estado e com investimentos estratégicos, porque o Pará quer paz, porque os paraenses merecem ter segurança e tranquilidade, merecem viver e crescer com paz nas suas vizinhanças e onde quer que queiram estar”, ressaltou a governadora Hana Ghassan.

SEGURANÇA COMO PRIORIDADE

Somente em 2025, o governo do Pará investiu mais de R$ 85 milhões na modernização do Sistema Estadual de Segurança Pública. Os recursos foram destinados à aquisição de equipamentos, viaturas, embarcações, armamentos e tecnologias que ampliaram a capacidade operacional das forças de segurança em todas as regiões do Estado.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, destaca que os resultados refletem uma estratégia construída ao longo dos últimos anos.

“A segurança pública é uma das prioridades do Governo do Pará e, por isso, os investimentos alcançam diversas áreas, desde o patrulhamento nas ruas e nos rios até o fortalecimento da inteligência e da tecnologia empregadas no combate à criminalidade. Temos investido em equipamentos, viaturas, bases fluviais, armamentos, capacitação e integração das forças de segurança, garantindo melhores condições de trabalho aos agentes e mais tranquilidade e sossego para a população paraense”, avaliou.

O secretário também ressalta que os investimentos realizados nos últimos anos têm contribuído diretamente para a redução dos registros de crimes no Estado.

“Só no ano passado, houve o maior ciclo de investimentos da história da segurança pública no Pará, com a entrega de novas unidades policiais, viaturas, lanchas rápidas e blindadas, além de um novo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, estratégias que ampliam nossa capacidade operacional e fortalecem o enfrentamento à criminalidade”, ressaltou o titular da Seduc.

INVESTIMENTOS

Entre 2019 e 2026, os investimentos do governo do Pará em segurança pública se aproximaram de R$ 1 bilhão. Os recursos permitiram ampliar a estrutura operacional das forças de segurança em todo o Estado.

Entre os principais investimentos estão a aquisição de mais de 8,7 mil coletes balísticos, 10.998 pistolas dos modelos Glock e Beretta, 3.416 dispositivos de incapacitação neuromuscular (tasers) e mais de 1,8 mil rádios comunicadores digitais.

A frota também recebeu reforço com pelo menos 120 novas viaturas, incluindo veículos blindados, além de lanchas e embarcações destinadas ao policiamento fluvial. Algumas das embarcações contam com tecnologia de radar e visão noturna, ampliando a capacidade de atuação durante operações nos rios paraenses.

O Estado também entregou mais de 1,4 mil computadores e microcomputadores, 100 totens de segurança integrados ao Disque 190, drones, scanners 3D, câmeras corporais, equipamentos de visão noturna e um novo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel.

ESTRUTURA AMPLIADA NOS RIOS

O fortalecimento da segurança pública também alcançou as regiões ribeirinhas e de difícil acesso. Nos últimos anos, o governo do Estado entregou três Bases Integradas Fluviais, ampliando o combate aos crimes nos rios paraenses.

A Base Antônio Lemos, em Breves, foi inaugurada em 2022. Em 2024 foi entregue a Base Candiru, em Óbidos, considerada estratégica para o enfrentamento ao tráfico de drogas e outros crimes na região do Baixo Amazonas. Já em 2026 entrou em funcionamento a Base Integrada Fluvial do Baixo Tocantins, reforçando a presença do Estado em uma das principais rotas fluviais da região.

Operações reforçam combate à criminalidade

Além dos investimentos em estrutura e tecnologia, a Segup tem intensificado operações integradas em diferentes regiões do Pará. Somente neste ano, ações como a Operação Impulsus, realizada em Belém, e a Operação Esparavel, desenvolvida em municípios como Parauapebas e Bragança, ampliaram a presença policial em áreas estratégicas, reforçando o combate a facções criminosas, tráfico de drogas, roubos e outros crimes violentos.

Em Parauapebas, a Operação Esparavel III resultou em dezenas de prisões, apreensão de drogas e intensificação das abordagens, fortalecendo a atuação integrada das forças de segurança no município. Já em Bragança, a operação mobilizou efetivo reforçado e viaturas para ampliar o policiamento ostensivo e preventivo.

Os resultados alcançados consolidam o Pará entre os estados que vêm apresentando redução consistente dos crimes patrimoniais, refletindo os investimentos contínuos e o trabalho integrado das forças de segurança em todo o território paraense.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias