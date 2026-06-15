Paysandu perde invencibilidade na Curuzu, cai para 4º e liga alerta na Série C

A invencibilidade do Paysandu dentro da Curuzu chegou ao fim neste domingo, 14, em um resultado que acende o sinal de alerta na campanha bicolor na Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão foi derrotado por 2 a 1 pela Inter de Limeira, em jogo válido pela 10ª rodada, e acabou caindo para a quarta colocação na tabela. O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM 100.5 e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

Com 17 pontos, o Paysandu foi ultrapassado justamente pelo adversário paulista, que chegou aos 18 e assumiu o terceiro lugar. O topo da tabela segue com o Guarani, que soma 21 pontos, enquanto o Brusque aparece na vice-liderança, também com 18.

Apesar de dominar boa parte do primeiro tempo, o time paraense voltou a pecar nas finalizações. A melhor oportunidade veio com Ítalo, que desperdiçou chance clara dentro da pequena área. A falta de eficiência custou caro.

Na etapa final, a Inter de Limeira foi mais objetiva. Logo no primeiro minuto, Lucas Buchecha abriu o placar após falha defensiva bicolor. Mesmo com um jogador a mais desde os 23 minutos, após expulsão de Frazan, o Paysandu não conseguiu transformar a vantagem numérica em pressão consistente.

Aos 34, Yan Silva ampliou para os visitantes, esfriando a reação do Papão. O gol de Juninho, já aos 45 minutos, manteve o time vivo, mas a pressão final não foi suficiente para evitar a derrota.

PRÓXIMOS PASSOS:

O Paysandu volta a campo no dia 20 de junho, quando enfrenta o Maranhão, no Estádio Castelão, em São Luís, pela 11ª rodada. A equipe precisa reagir para não se afastar do G-4 e evitar maior pressão na sequência da competição.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu