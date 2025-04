Paysandu sofre segunda derrota na Série B, desta vez para o Vila Nova

Gol de Poveda garante vitória do Vila Nova sobre o Paysandu

No confronto deste sábado (12), pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova recebeu o Paysandu no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A partida, que prometia ser um duelo interessante, terminou com a vitória do Vila Nova pelo placar de 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado por Gabriel Poveda, logo aos 11 minutos do primeiro tempo, garantindo os primeiros três pontos do Vila Nova na competição. Apesar da pressão do Paysandu em busca do empate, incluindo duas bolas na trave, o placar se manteve inalterado até o final.

O próximo desafio do Paysandu será contra a Chapecoense, no Mangueirão, enquanto o Vila Nova terá pela frente o clássico contra o Goiás.

Foto: Ascom Paysandu

Por Marina Moreira