Águia de Marabá vence a Tuna e é o campeão da Copa Grão-Pará

Na cobrança de penalidades. Foi assim que o Águia, de Marabá, se consagrou na tarde deste sábado, 12, Campeão 2025 da Copa Grão-Pará e, assim, já está com vaga garantida na Copa do Brasil em 2026. O time marabaense encarou, no Estádio Olímpico do Estado Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, a Tuna Luso-Brasileira, a primeira campeã da competição, no ano passado. Foi 9 a 8 depois de um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

O primeiro tempo foi de equipes jogando sem muitos esforços em busca do gol. Nem parecia uma partida de decisão, portanto, um tempo inicial considerado como morno.

As coisas mudaram, entretanto, no segundo tempo. O jogo já alcançava os 15 minutos, quando as duas equipes começaram a atacar em busca do gol. Aos 35, Romarinho recebeu na esquerda e chutou forte para o barbante, abrindo o marcador de A PROVÍNCIA DO PARÁ. Festa no Mangueirão.

Contudo, a Águia Guerreira se impôs e mostrou porque é guerreira. Aos 51 minutos, já nos acréscimos levou a partida para a cobrança de pênaltis, onde as equipes dependem de três fatores: Deus, competência e sorte. A rede foi balançada pela segunda vez na fase final do jogo, quando, em cobrança de lateral na área, o zagueiro Dedé subiu de cabeça, a bola foi cabeceada por Jayme e, após bater na trave, sobrou livre para Edgo empurrar para o gol. Resultado final: 1 a 1.

PÊNALTIS E TÍTULOS

Chegado o momento de decisão. Pois bem, na cobrança de penalidades, o aproveitamento dos batedores foi de extrema competência, todavia, quando as equipes empatavam em 8 a 8, ocorreu o duelo de goleiro contra goleiro. Deste modo, o Camisa 1 da Tuna, Henrique, cobrou no travessão, desperdiçando a chance de colocar a Lusa à frente do placar. Coube ao goleiro e ídolo do Águia, Axel Lopes, fazer o gol da vitória dando o título da Copa Grão-Pará e a vaga na Copa do Brasil 2026 ao Águia de Marabá.

O Águia chega à terceira taça levantada nos últimos três anos. A primeira ocorreu em 2023, com o título do Campeonato Paraense diante do Remo. Na temporada 2024, o Azulão venceu o Canaã na final da Supercopa Grão-Pará e ficou com a taça e agora, da Copa Grão-Pará 2025.

Roberto Barbosa, da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Will Pereira/Ascom da Tuna