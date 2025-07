Pesquisa AtlasIntel aponta liderança de Hana Ghassan para o governo do Estado

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), lidera a corrida eleitoral para o governo do Estado em 2026, segundo levantamento divulgado ontem, quinta-feira, 17, pelo instituto AtlasIntel. Com o apoio do governador Helder Barbalho (MDB), Hana aparece com 33,4% das intenções de voto em um dos cenários testados pela pesquisa. As informações são do portal Dol.

Na mesma simulação, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB), registra 26,5%, enquanto o deputado federal Éder Mauro (PL) soma 17%. Em um segundo cenário avaliado, Hana mantém a liderança com 31%, seguida por Paulo Rocha (PT), com 12,4%, e Rogério Barra (PL), com 6,3%.

Além do cenário eleitoral, o levantamento também mediu a aprovação do atual governador. Helder Barbalho é aprovado por 70,3% dos paraenses. Do total de entrevistados, 58,4% classificam a gestão como “ótima” ou “boa”; 28% avaliam como “regular” e 13,6% consideram “ruim” ou “péssima”.

A pesquisa ouviu 2.214 pessoas entre os dias 7 e 14 de julho em todo o estado do Pará. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Fonte: Dol/Imagem: Agência Pará de Notícias