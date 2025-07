Pressão no Mangueirão: Remo empata com Novorizontino na série B e torcida vaia o treinador

Com gols marcados ainda no primeiro tempo, Remo e Novorizontino empataram em um jogo truncado, garantindo a permanência de ambos no G-4 da Série B. Contudo, a posição das equipes agora está sob ameaça direta de seus concorrentes.

O empate de 1 a 1 entre Remo e Novorizontino na noite desta quinta-feira, no Mangueirão, manteve as duas equipes no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas com sentimentos bem diferentes.

O Tigre, agora com 31 pontos, se consolida na terceira posição. Já o Leão Azul, que soma 26 pontos, permanece em quarto lugar, mas vê seus concorrentes, como Cuiabá, Avaí e Chapecoense, se aproximarem perigosamente na tabela.

A partida

O Remo começou a partida de forma avassaladora, e o gol não demorou a sair. Aos oito minutos, Matheus Davó aproveitou uma sobra de bola e finalizou de primeira, sem chances para o goleiro Airton. Contudo, após o gol, o Leão Azul recuou excessivamente.

O Novorizontino buscou o empate ainda no primeiro tempo. Embora as principais ameaças tivessem sido nas cabeçadas de Jean Irmer e Patrick, o gol veio pelo chão. Aos 44 minutos, Fábio Matheus chutou rasteiro e Robson, na marca do pênalti, desviou a bola, tirando-a do alcance de Marcelo Rangel.

O segundo tempo começou morno no Mangueirão, com ambos os treinadores realizando mudanças em busca da vitória. Ligeiramente melhor, o Novorizontino chegou com uma finalização de Matheus Frizzo, bem defendida pelo goleiro azulino.

Já aos 42 minutos da etapa final, Pablo Dyego recebeu na área e chutou cruzado, com a bola raspando a trave de Marcelo Rangel. Esse foi o último lance de perigo da partida, que terminou com protestos de parte da torcida presente no Mangueirão.

Fotos: Ascom Remo