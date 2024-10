Polícia Civil realiza o projeto ‘Ação Enem 2024’ neste mês de outubro e em novembro

A Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria de Identificação Enéas Martins (DIDEM) e da Divisão de Identificação Civil (DIC), realiza, no dia 26 de outubro e no dia 2 de novembro, uma ação de cidadania chamada “Ação Enem 2024”, voltada para estudantes que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e estão sem a carteira de identidade.

A atividade irá auxiliar essa parcela da população que ainda não possui a Carteira de Identificação Civil ou que apresenta o documento em desacordo com o que está previsto no edital do exame. A ação será realizada em Belém e nos municípios de Marabá, Redenção, Altamira, Santarém e Abaetetuba.

“O projeto foi pensado para sanar as necessidades e auxiliar essa parcela da comunidade que estará realizando uma prova tão importante para a educação. A Polícia Civil continua reafirmando o compromisso em garantir os direitos básicos para a população, dentre eles, o direito a educação, acesso à elaboração e regularização da documentação”, afirma o delegado-geral, Walter Resende.

As provas do Enem serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2024 e, levando em consideração a importância do exame, e a alta demanda de procura apresentada no ano de 2023, a Polícia Civil desenvolveu o projeto que será disponibilizado para amparar a população paraense.

Os atendimentos serão realizados nos dias 26 de outubro e 02 de novembro, no horário de 08h às 14h, nos postos de identificação da Polícia Civil nestes municípios. Para cada localidade, estão previstos 120 atendimentos, totalizando 1.200 emissões de identificação Civil.

Os critérios para o atendimento serão a apresentação de comprovante de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); Certidão de Nascimento, Casamento ou divórcio (sendo original ou cópia autenticada); 2 fotos 3×4 recentes e iguais; Comprovante de inscrição do CPF e Comprovante de Residência recente.

Cronograma de Atendimento:

Dia 26 de uutubro e 02 de novembro :

Belém – Posto Central de São Brás

Abaetetuba – Posto de Identificação

Santarém – Posto de Identificação

Marabá – Posto de Identificação

Somente no dia 02 de Novembro :

Altamira – Posto de Identificação

Redenção – Posto de Identificação

Texto de Raphaela Rocha, com supervisão de Lilian Guedes

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará