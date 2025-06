Prefeitura reforçou o Transporte público para este feriado de Corpus Christi

A Prefeitura de Belém montou uma operação especial para garantir tranquilidade de quem vai buscar descanso ou diversão nos principais balneários da capital no feriado prolongado de Corpus Christi, a partir desta quinta-feira, 19. Seja para quem vai para as praias de Mosqueiro ou de Cotijuba, haverá reforço na oferta de ônibus e lanchas, com mais viagens, passagens gratuitas e até pagamento por PIX nos ônibus Geladão. As medidas devem tornar o acesso ao lazer mais rápido, confortável e acessível para a população.

No trajeto de São Brás / Mosqueiro / São Brás, somente nesta quinta-feira (19), serão realizadas mais de 60 viagens. Na sexta (20) e no sábado (21), serão mais de 40 em por dia. Já no domingo (22), estão programadas cerca de 60 viagens, para garantir um retorno tranquilo aos usuários do transporte público.

Os passageiros também vão contar com a gratuidade nos transportes públicos no feriado desta quinta-feira, 19, e no domingo, um benefício que estimula o turismo local e contribui para a economia nos gastos da população com passagens.

PIX NOS ÔNIBUS

Outra facilidade é o pagamento de passagens no ônibus Geladão por PIX , que garante mais agilidade e comodidade aos usuários com o aplicativo “VAI Passe Fácil”, que faz parte da modernização do sistema de transporte coletivo da cidade.

GELADÃO FLUVIAL

Para quem pretende aproveitar o feriado em Cotijuba, a embarcação Geladão Fluvial é uma alternativa confortável. O serviço completou um mês no dia 10 de maio e tem atraído cada vez mais passageiros. No primeiro mês de funcionamento, a linha já transportou cerca de 19 mil pessoas, conectando Icoaraci à Ilha de Cotijuba com mais rapidez e comodidade.

As viagens duram cerca de 20 minutos, sem a necessidade de enfrentar longas filas ou lentidão para aproveitar os encantos da ilha.

HORÁRIOS DO GELADÃO FLUVIAL

Saída de Cotijuba para Icoaraci:

6h: duas lanchas

12h: uma lancha (somente fins de semana e feriados)

17h: duas lanchas

Saída de Icoaraci para Cotijuba:

9h: duas lanchas

12h30: uma lancha (somente fins de semana e feriados)

18h30: duas lanchas

Nos feriados e fins de semana, há viagens extras ao meio-dia, de ida e volta, garantindo maior flexibilidade para quem deseja mais liberdade.

A tarifa do serviço é de R$ 4,60 em dias úteis (segunda a sexta) e R$ 9,60 aos finais de semana e feriados, valor correspondente à tarifa turística.

Fonte e imagens: Agência Belém