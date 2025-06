Banda Jeito Inocente retorna aos palcos de Belém para um show especial no domingo

Os fãs paraenses vão poder matar a saudade da banda Jeito Inocente, neste domingo, dia 22, em um show que promete ser emocionante, no Bar da Katedral, bairro do Reduto, em Belém. ” Nós também estamos muito ansiosos para rever o público que sempre nos acompanhou na capital paraense. Vai ser uma noite especial”, disse o vocalista da banda Thiago Rosa.

Desde março de 2023, Thiago e os novos integrantes da banda se mudaram para Florianópolis, capital de Santa Catarina. Thiago recebeu o convite de uma produtora musical e decidiu arriscar tudo. Hoje a banda Jeito Inocente já é uma das mais requisitadas para shows de pagode naquele Estado. “Além de Florianópolis, já fizemos diversos shows em Balneário Camboriú, Joinville, Itajaí, Blumenau, Tubarão, Praia do Rosa, Imbituba, Jaraguá do Sul, Biguaçu, São José e Palhoça, entre outras cidades e estados do sul que estamos recebendo convites para nos apresentarmos até final deste ano”, comemora Thiago.

A banda é formada atualmente por Thiago Rosa (vocalista); Ricardinho (percussão); Neto (bateria); Alan (cavaquinho); Jânio Miara(contrabaixo), Heltinho (guitarra) e Rogerinho (pandeiro).

“Conseguimos conquistar nosso espaço em Florianópolis, mas a gente não via a hora de fazer um show em Belém. Também estamos com muita saudade da família e da nossa culinária, que é única”, revelou Thiago.

O show em Belém neste domingo (22) também vai contar com a presença das bandas Nosso Tom e I Love Pagode.

Com 19 anos anos de carreira, banda faz parte da história do pagode paraense

A banda que conquistou o público jovem paraense e se consolidou no ritmo do pagode completou 19 anos de carreira. Ao logo desses anos de estrada, a Jeito Inocente já conta com mais de nove músicas em primeiro lugar nas rádios do Norte/Nordeste do país. Com a produção e direção Musical de Rodriguinho, a banda gravou tres CD´s e um DVD ao vivo, com a presença de mais de 13 mil pessoas no Hangar, em Belém.

” A Jeito Inocente é uma banda formada por rapazes que falam em suas composições os jovens gostam de ouvir. Nós falamos a linguagem deles”, explica Thiago Rosa.

Depois de se apresentar em mais de 8 estados, buscando novos ares e a divulgação do trabalho por todo o Brasil, a banda se mudou para Santa Catarina, onde se apresenta no circuito de casas noturnas famosas, em locais frequentados por jovens que conhecem os hits da banda, acompanham os shows e cantam suas composições ao pé da letra, além de um repertório que passa por todos os sucessos da atualidade e os clássicos que não podem ficar de fora de um show animado.

” Apesar do nosso caminho de sucesso no sul do Brasil, a gente não consegue ficar muito tempo longe de casa. Queremos fazer um show inesquecível ao público que fez parte da trajetória da banda”, conclui Thiago Rosa.

SERVIÇO

SHOW JEITO INOCENTE + NOSSO TOM + I LOVE PAGODE

DIA: 22/06/2025- DOMINGO

HORA: A PARTIR DAS 15H

LOCAL: BAR DA KATEDRAL, RUA 28 DE SETEMBRO, 1100

VENDA DE INGRESSOS: Sympla.com

Imagens: Divulgação