Prisão de Braga Netto é “atropelo das normas legais”, diz Mourão

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) usou as redes sociais neste sábado (14) para criticar a prisão do general Braga Netto. Em sua avaliação, a prisão representa um “atropelo” das leis.

– O General Braga Netto não representa nenhum risco para a ordem pública e a sua prisão nada mais é do que uma nova página no atropelo das normas legais a que o Brasil está submetido – escreveu na rede social X.

Mourão também é general da reserva e foi vice-presidente da República entre 2019 e 2022.

Braga Netto foi preso na manhã deste sábado (14) pela Polícia Federal (PF) em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A prisão foi efetuada no âmbito do inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Braga Netto foi um dos 37 indiciados na investigação sobre o caso, em um grupo que também incluiu Bolsonaro e outros nomes ligados ao ex-chefe do Executivo.

Fonte: Pleno News Foto: VPR/Adnilton Farias