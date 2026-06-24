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Professores da Educação Infantil em Santa Izabel do Pará são habilitados por meio do Programa ‘A União Faz a Vida’

Mais de 80 educadores da rede municipal participam de formação voltada ao fortalecimento de práticas pedagógicas baseadas na cooperação e cidadania

A formação reúne 86 professores da rede municipal e será realizada na Usina da Paz de Santa Izabel, nos dias 26 e 27 de junho, com início às 7h, com acolhida e café, e abertura das atividades às 7h30. A iniciativa, realizada pelo Sicredi, através do Programa ‘A União Faz a Vida,’ tem o objetivo de ampliar o impacto positivo da educação na comunidade e contempla educadores de cinco escolas municipais: Escola Municipal Maria José Oliveira, Escola Municipal Silvio Nascimento, Escola Municipal Santa Lúcia, Escola Municipal Maria das Graças e Escola Municipal Irmã Dulce.

“O Sicredi, de uma forma responsável e carinhosa, assume o compromisso com a educação há mais de 30 anos, e expandir o Programa A União Faz a Vida em Santa Izabel do Pará muito nos alegra. O programa promove a educação com uma visão inovadora para que os professores possam vivenciar em detalhes sua metodologia e fundamentação. É o início de uma nova etapa, uma jornada de transformação construída com as escolas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação”, frisou a assessora de Cooperativismo e Sustentabilidade do Sicredi, Licidneia Franco.

Conduzida pela assessora pedagógica Juciane Severo e pela assessora Marcia Carraro, parceiras do Sicredi, a habilitação contará com atividades voltadas a metodologias que valorizam o protagonismo do estudante e a conexão entre o conhecimento escolar e a realidade das comunidades. A ação integra a estratégia da cooperativa de fortalecer a educação como ferramenta de transformação social, ampliando o alcance do programa em escolas da Educação Básica e promovendo o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais participativas e significativas.

Desenvolvido pela Fundação Sicredi, em parceria com prefeituras e secretarias municipais de educação, o Programa A União Faz a Vida é o principal programa de responsabilidade social do Sicredi. A iniciativa tem como base os princípios da cooperação e cidadania, estimulando o protagonismo dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Em todo o Brasil, o programa já impacta mais de 5 milhões de estudantes e cerca de 250 mil professores, consolidando-se como uma importante estratégia de contribuição para o desenvolvimento das comunidades onde a instituição está presente.

Em Santa Izabel do Pará, a formação reforça a parceria entre a Sicredi Ouro Verde MT/PA e a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, ampliando as oportunidades de qualificação para os educadores e contribuindo diretamente para a melhoria da educação no município.

Por Fabiana Cabral/Imagem: Divulgação

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