Programa Pecuária Sustentável do Pará apresenta novos membros do Conselho Consultivo

Os novos membros do Conselho Consultivo (Coges) da Pecuária Sustentável do Pará, que representam produtores rurais, pecuaristas, empresas prestadoras de serviço e entidades do terceiro setor, foram apresentados na primeira reunião dos conselheiros, nesta quarta-feira (23), no auditório da sede da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), em Belém.

Composto por 19 instituições que atenderam aos critérios exigidos no edital do “Pecuária Sustentável do Pará”, o Conselho Consultivo se reuniu para apresentação das ações e eixos do Programa, a fim de contribuir com a política pública destinada à implantação de uma nova pecuária no Estado.

O novo Coges apresenta diversidade e equilíbrio entre as regiões na avaliação do secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Raul Protázio Romão. “É muito bom ver um equilíbrio e uma diversidade entre as entidades que foram aprovadas. Diversidade entre o setor produtivo, Academia, pesquisa e terceiro setor de regiões diferentes. Trazendo múltiplas realidades de diferentes pecuárias representadas no Conselho Consultivo. E essa era a ideia, por isso fico feliz”, destacou o secretário.

Três eixos – O Programa Pecuária Sustentável é estruturado em três eixos: rastreabilidade, integridade e agregação de valor. A rastreabilidade animal terá um conjunto de ações e procedimentos sanitários adotados pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará). “Com a rastreabilidade será possível saber o ganho de peso do animal, histórico de vacinação, controle de trânsito animal do nascimento até o abate. O decreto do Programa vem com o objetivo de garantir a identificação visual do rebanho paraense, buscando novos mercados com uma pecuária mais produtiva e sustentável. Para isso, é importantíssimo ter representantes envolvidos na cadeia da pecuária para contribuir com a implantação do Programa”, explicou o diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo, presidente do Coges.

Priorizando a agregação de valor, o fortalecimento e incentivo financeiro ao produtor agropecuário, o “Pecuária Sustentável” garante ao produtor com até 100 cabeças de gado a brincagem gratuita (colocação de dispositivo para identificação animal), além de apoiar grandes e pequenos produtores, incluindo os familiares.

“O desafio é imenso devido às dimensões do nosso Estado e à quantidade de rebanho. Mas essa diversidade dos integrantes do Conselho Consultivo tem como objetivo gerar maior competitividade e ganhos para todos os produtores de grande, médio e pequeno, que é o caso de milhares de produtores da agricultura familiar”, acrescentou o secretário de Estado da Agricultura Familiar, Cássio Pereira.

Votação – O Conselho Consultivo tem a função de apresentar propostas técnicas ao Conselho Gestor, para avaliação e desenvolvimento do Programa, além de recomendações e manifestações ambientais e jurídicas. Durante a reunião foi sugerido que dois representantes sejam coordenadores-adjuntos, e foi escolhido, por votação, o coordenador do Conselho, João André Malinski, representante da Associação dos Produtores dos Campos do Araguaia (Aprocampo).

Os coordenadores-adjuntos são Getúlio Faciola, da Bonneterre Tecnologia Agropecuária Ltda., e Edivan Silva de Carvalho, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). Os conselheiros terão mandato de dois anos, com possibilidade de recondução. A representação é institucional e as reuniões ocorrem a cada três meses.

Instituições participantes do Conselho Consultivo

– Amigos da Terra

– Associação de Pesquisa e Educação Proforest do Brasil

– Associação dos Produtores dos Campos do Araguaia (Aprocampo)

– Associação Paraense Pecuária Forte (APPF)

– Associação Rural da Pecuária do Pará (ARPP)

– Bonneterre Tecnologia Agropecuária Ltda.

– CIRAD Brasil

– Brasil Tecnologia Agropecuária Ltda.

– Earth Innovation Institute (EII)

– IDH Brazil Sustainable Trade Initiative

– Instituto AMZ

– Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam)

– Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon)

– Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS)

– Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PA)

– Sindicato dos Produtores Rurais de Uruará (Sinprur)

– Sindicato dos Produtores Rurais de Tucumã e Ourilândia do Norte

– Sindicato Rural de Altamira (Siralta)

– WWF Brasil – Fundo Mundial para a Natureza

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Adepará