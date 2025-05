Projeto de Boxe ‘Nocaute na Violência’ faz exibição em Tailândia nos festejos de 37 anos de emancipação do município

Nos festejos muitas programações sociais, culturais e esportivas e dentre das desportivas surge como destaque a realização da 54ª edição do Projeto Social de Boxe ‘Nocaute na Violência’ que apresenta no ginásio no Ginásio Municipal Werner Kronbauer, neste sábado, 03, a partir das 19h.

O ginásio tem capacidade para cinco mil pessoas. A entrada é livre. São dezesseis lutas masculino e feminino.

A expectativa é grande em torno da apresentação, sobretudo pela presença dos representantes jovens tailandeses que buscam afirmação na nobre arte.

Os atletas locais são: Natanael Souza, Gabriel Oliveira e Luís Fernando que vislumbram um futuro promissor nos ringues.

O destaque da noite fica por conta da disputa de cinturão de campeão da categoria 60 kg entre o paraense Henrique Chaves (CT Maizena Team – PA) x Wictor Wolf (Projeto Navega Boxe – SC). É um duelo interestadual que reforça ainda mais o combate.

Há duelos femininos para o delírio do público. Flaviana Fernandes da Associação Mão de Pedra enfrenta Suzana Teixeira do CT Braboxe, de Tailândia.

A apresentação do ‘Nocaute na Violência’ tem amparo legal do Conselho Nacional do Boxe [CNB] e da Federação Paraense de Boxe Amador e Profissional [FPBAP].

A programação conta com apoio do prefeito Lauro Hoffmann e do desportista Laércio Bicho. Na coordenação, Zezé do Boxe com auxílio na organização dos combates de Luciene Pontes, Maisena, Kib Jr e Tatyana Barros.

