Parque Mangal das Garças oferece oficina gratuita de pintura de borboletas para crianças neste domingo (4)

Neste domingo (4), o Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, realiza mais uma edição do projeto infantil Ecoarte, com uma oficina gratuita de pintura de borboletas de papel. A atividade, que começa às 10h, será no entorno do Memorial da Navegação, e é voltada para crianças de todas as idades.

Com o apoio dos monitores do Clube da Animação, os pequenos terão à disposição tinta e materiais recicláveis para dar vida às suas próprias borboletas, usando toda a criatividade para criar suas obras. O evento oferece uma oportunidade divertida de aprendizado, além de ser uma excelente forma de incentivar a imaginação das crianças.

O projeto Ecoarte, idealizado pelo Governo do Pará e executado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e pela Organização Social Pará 2000, tem como objetivo promover a educação ambiental de maneira lúdica e acessível para as famílias.

João Vitor, de 10 anos, participou da última edição da oficina e compartilhou sua experiência. “Achei o dia incrível, maravilhoso, perfeito, nunca tive uma experiência dessa tão inestimável. Plantei no vasinho e estou ansioso para levar pra casa”, disse ele, refletindo o entusiasmo das crianças que participam do projeto.

Além da oficina de pintura, o Parque Mangal das Garças oferece uma programação diária com diversas atividades educativas para quem visita o local, como alimentação de iguanas, tartarugas, garças e soltura de borboletas.

Serviço:

Oficina Ecoarte (pintura de borboletas de papel)

Data: Domingo, 4 de maio, a partir das 10h

Local: Entorno do Memorial da Navegação, Parque Zoobotânico Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, Cidade Velha, Belém

Ingresso: Entrada franca. Para espaços monitorados (borboletário, memorial e farol), o valor é R$ 9,00 (meia: R$ 4,50).

Imagem: Agência Pará