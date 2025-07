Provocação de Leila Pereira irrita rivais. E Paulinho não voltará a jogar nem em dezembro, se o Palmeiras vencer a Libertadores. E disputar Mundial com o PSG

Presidente do Palmeiras ataca rivais que não chegaram ao Mundial e ironizaram eliminação. Paulinho colocará enxerto ósseo nesta semana. E só deverá voltar a jogar em fevereiro de 2026

Cosme Rímoli

Sete meses, no mínimo.

Será este o prazo para a recuperação de Paulinho.

O jogador suportou dores terríveis para disputar o Mundial de Clubes.

A primeira operação para uma luxação que sofreu na canela da perna direita, por estresse, não deu certo.

Ele será submetido, ainda esta semana, a nova e delicada cirurgia.

Será colocado enxerto ósseo na canela para que possa suportar a vida comum de um atleta de alto nível. Com direito a treinamentos fortes, disputas de bola, pancadas de adversários, choques, arrancadas, chutes a gol, musculação.

Os médicos do Palmeiras chegaram à conclusão que a cirurgia deverá ser mais profunda. E a recuperação, como consequência, mais lenta. O mais cuidadosa possível.

“Depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento que eu sabia que uma hora viria: vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados pelo resto da temporada”, disse, tenso, o atacante.

Ele atuou ‘no sacrifício’, sem condições físicas de jogar sequer meio tempo, no Mundial.

“O Paulinho foi além do seu limite. Foi um exemplo de atleta”, elogiou Abel Ferreira.

Depois do fracasso da primeira operação, não haverá a menor pressa no processo de recuperação do jogador, que custou R$ 115 milhões ao Palmeiras, junto ao Atlético Mineiro.

Nem se o clube vencer a Libertadores e decidir o Mundial, contra o PSG, em dezembro, Paulinho não atuará.

A previsão de retorno é em fevereiro de 2026.

E não será apressada.

O clube insiste com representantes de Ramón Sosa, atacante paraguaio, que pertence ao Nottingham Forest. O clube inglês aceita negociá-lo. Mas, a princípio, o velocista quer seguir na Europa.

Não há mais espaço para Sosa, que atuou no River Plate, Olimpia, Ginásio de La Plata e Tallares, no Nottingham, com a chegada de Igor Jesus.

Empresários representando o Palmeiras não desistem.

O clube analisa a possibilidade de venda de Richard Ríos e Raphael Veiga. O volante tem sondagens de Porto, Atlético de Madri e PSG. O meia, de 30 anos, que virou reserva, pode ir para o mercado árabe.

O Palmeiras gastou R$ 417 milhões em reforços, com foco no Mundial de Clubes. Mas depois da eliminação, há as oitavas da Libertadores, o Brasileiro, ocupando a quarta colocação, e as oitavas de final da Copa do Brasil. Contra o rival Corinthians.

Por falar em rivais, dirigentes e conselheiros dos principais adversários palmeirenses não gostaram da provocação de Leila Pereira.

Com o Palmeiras eliminado do Mundial de Clubes, vieram as provocações de torcedores de Corinthians, São Paulo e Santos, nas redes sociais.

Ela respondeu em uma longa mensagem.

E provocou os adversários que nem disputaram o Mundial.

“De volta ao Brasil com o coração apertado, mas orgulhosa de tudo que vivemos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos nossos torcedores que estiveram acompanhando nossos jogos nos Estados Unidos e também os que estiveram torcendo de todos os lugares do Brasil e do mundo.

Sim, o Palmeiras é GIGANTE! Sim, nossa Torcida é GIGANTE! Quero agradecer todo nosso elenco, comissão técnica, profissionais do clube e parceiro que organizou nossa impecável logística. Não tenham dúvidas que todos fizeram o máximo. Fizemos o melhor que poderia ser feito.

Foram dias intensos de muito trabalho e dedicação. Não fomos passear nos Estados Unidos. Não conseguimos chegar a final da Copa do Mundo de Clubes.

Mas o que é muito importante, PARTICIPAMOS deste evento fantástico onde nossa marca e nosso trabalho foi exposto para o mundo. Não vivemos de glórias passadas. Valorizamos nossas conquistas do passado, mas queremos mais. VIVEMOS O PRESENTE.

Temos um profundo orgulho de HOJE estarmos sempre disputando e conquistando títulos, de HOJE sermos um clube respeitado por pagar em dia seus compromissos, de HOJE sermos um clube superavitário, profissional e transparente, de HOJE revelarmos jogadores fantásticos, e sermos HOJE um clube com CREDIBILIDADE. Fiquem CALMOS!!

“Temos muito a conquistar este ano!! Não deem ouvidos aqueles que vivem de glórias passadas porque não conseguem conquistar nada relevante nos dias de HOJE.”

Dirigentes rivais não gostaram da postura da presidente do Palmeiras. Clube que acaba de ser eliminado do Mundial…