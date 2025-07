Satisfeito com empate, Marcelo Cabo diz que Santa Cruz voltou a jogar “o suco da Série D”

Resultado de 0 a 0 com o América-RN, na Arena das Dunas, classificou o Tricolor para segunda fase da Quarta Divisão com três rodadas de antecedência

Por Redação do ge — Recife

O técnico do Santa Cruz Marcelo Cabo se mostrou satisfeito com o empate sem gols com o América-RN, neste domingo, na Arena das Dunas, resultado que garantiu matematicamente o Tricolor na segunda fase da Série D, com três rodadas de antecedência.

Entre os destaques positivos, chamou a atenção o fato do treinador ter destacado que o time jogou “o suco da Série D” na Arena das Dunas. Líder do Grupo A3, o Tricolor volta a campo no próximo domingo, contra o Santa Cruz de Natal, no Arruda.

– Uma coisa que me agradou bastante hoje, foi que a gente jogou a Série D, e isso estava escapando um pouquinho da gente, confesso para vocês. Estava começando a escapar um pouquinho o suco da Série D – iniciou Marcelo Cabo.

“E uma coisa que a gente conversou durante a semana, e antes do time entrar em campo, a gente precisava encarnar o espírito da Série D. E contra um time qualificado como o América-RN, esses meninos competiram, duelaram, se doaram, deram carrinho, botaram, como a gente diz no futebol, a bunda no chão, e dividiram, e competiram. E a gente sai com um ponto muito importante”

O treinador também exaltou o fato do América-RN perder seus primeiros pontos como mandante na Série D. Antes, a equipe potiguar acumulava 100% de aproveitamento.

– O América tinha quatro jogos, quatro vitórias. Foram os primeiros pontos que eles perderam aqui dentro. Então a gente leva um e faz o América perder dois pontos, porque era um jogo de seis pontos. Se o América ganha, ele passa a gente. Então temos que entender a competição que estamos jogando. Era um jogo de seis pontos, e se não desse para vencer, a gente não poderia perder.