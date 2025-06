Quintal do Virtudão 2025 promete agitar veraneio em Salinas

A banda Virtudão segue em ritmo de finalização dos preparativos para o show “Quintal do Virtudão”, versão 2025, em Salinópolis. O evento, que acontecerá no próximo dia 12 de julho, marca os 14 anos do grupo musical que já possui uma trajetória de sucesso e reconhecimento do público. O palco será a “Torca do Sal”, localizada na rua do Privê do Atalaia e a expectativa é dobrar o público que se fez presente na primeira edição realizada em 2024. A estrutura contará com várias novidades, inclusive Praça de Alimentação.

Conforme disse o músico Everton Rodrigues, o “Quintal do Virtudão” é uma grande reunião de amigos, então a gente acaba chamando os nossos amigos cantores para participar do evento. A gente promete para essa edição muitas surpresas para quem for participar desse show, que estamos encarando como um evento que vem para carimbar essa label que veio para ficar mesmo. Neste ano de 2025, a gente está com mais experiência, mais conhecimento do que realmente o público precisa em relação à qualidade, atendimento, entretenimento. E estamos cuidando com todo o carinho do mundo, de cada detalhe, que seja muito melhor que o de 2024. Temos certeza que a gente vai entregar uma festa maravilhosa para que o público saia de lá sabendo que valeu a pena o ingresso e a ida para Salinas. Vai ser um dia incrível e inesquecível, não somente para a gente que está fazendo a festa, mas para o público que vai estar lá conosco prestigiando”, ressalta o cantor.

A festa terá início às 16 horas e acabará somente às 22h. A banda e seus artistas convidados prometem entregar um combo completo com direito a open bar, pagode da melhor qualidade, atrações fantásticas, com convidados mais que especiais, e um pôr do sol maravilhoso, com muita energia positiva para o veraneio de 2025 de Salinas.

“A gente quer marcar exatamente isso na vida das pessoas e na nossa carreira. Um Quintal do Virtudão ainda melhor, com total segurança e alegria. Inesquecível”, fala Everton.

A cantora Letícia Moura informa que após 14 anos de estrada, este ano o grupo está numa fase muito boa de consolidação de vários projetos e o “Quintal do Virtudão” de verão deste ano vem para contemplar isso.

“Ano passado nós fizemos a primeira edição como meio que um teste para que a gente pudesse levar para fora de Belém um clima que a gente sempre quis trazer para a nossa label, que é o Quintal do Virtudão. Ele surgiu na pandemia como uma forma de uma live no formato ainda anterior da banda. E foi muito bom, porque foi uma forma de fazer o que a gente gosta, cercado das pessoas que nós gostamos também, que gostam do nosso trabalho principalmente. Para que outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho também tenham a oportunidade de conhecer e viverem essa experiência. Porque eu acho que o Quintal do Virtudão é isso. Ele não é só uma festa, ele é uma experiência”, explica.

Para Letícia, “o evento é onde muitos amigos e famílias se reúnem para a serem felizes, numa tarde super agradável, curtindo pagode, revivendo algumas épocas que marcaram sua história. E isso nos faz muito felizes. Eu acredito que o Virtudão este ano está nessa fase de consolidar realmente os projetos e, a partir disso, lançar novos, porque a nossa estrada e o nosso trabalho nunca param. Todo ano a gente precisa se reinventar, achar novos motivos, vamos dizer assim, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, mostrando de uma forma que agrade o nosso público e, principalmente, que faça com que a gente sinta que aquilo ali é a nossa verdade”, completa a artista.

Para este ano, a banda promete tudo o que teve ano passado e um pouquinho mais, porque vai ser uma edição um pouco maior, praticamente com o dobro de tempo do que foi ano passado. E o interessante do público que se faz presente é que é composta desde dos jovens der dezoito, vinte anos, até a galera dos trinta, quarenta anos…

Composição da Banda: Letícia Moura (cantora) e Everton Rodrigues (voz e violão); Edu Batera (baterista); Douglas Dias (baixo); Andrey Monteiro (percussão); Noah Ribeiro (percussão); Arnaldo Pelé (cavaco); Wesley Daniel (teclado); Wanderson Quaresma (técnica); Patryck Sabino (técnica); Ricardo Cruz (produção).

Serviço: Show Quintal do Virtudão

Data: 12.07.25 (sábado)

Horário: 16h às 22hs

Informações e Ingressos:

https://www.eventbrite.com.br/e/quintal-do-virtudao-de-verao-2025-tickets-1354197895359