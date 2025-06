Feira do Açaí é reinaugurada completamente restaurada pela Prefeitura de Belém

A dois anos de completar 400° anos, um dos cartões-postais de Belém ganhou presente antecipado. Na tarde desta terça-feira, 24, o prefeito de Belém, Igor Normando, entregou a Feira do Açaí, no Ver-o-Peso, completamente reformada. Além da Feira do Açaí, foram entregues a Pedra do Peixe e a Rua da Ladeira, revitalizadas e prontas para receberem a população e os trabalhadores. Os setores entregues nesta terça-feira fazem parte da reforma completa do Complexo Ver-o-Peso.

As reformas da Feira do Açaí, Pedra do Peixe, e Rua da Ladeira incluíram drenagem, pintura, instalações elétricas e hidrossanitárias, iluminação com LED, alvenaria revestida internamente com cerâmica, bancadas em granito cinza, área de convivência com bancos térmicos, entre outras melhorias.

Entre outubro e dezembro de 2024, foram entregues 288 boxes reformados nos setores de Maniva, Raízes, Polpa, Artesanato, Refeição, Açaí, Lanche e Mingau.

Neste ano, já houve a reforma de 16 boxes de artesanato.

As entregas desta terça-feira foram as primeiras deste ano, do novo Complexo Ver-o-Peso.

“Este é um momento de muita felicidade para mim, enquanto prefeito da cidade. Nós pegamos esta obra em andamento, e a aceleramos. Hoje, estamos entregando mais uma etapa desta grande reforma do nosso Ver-o-Peso. Sem dúvida alguma, ele merece todo o nosso olhar carinhoso. Não só pela sua história e simbolismo, mas, sobretudo, pela importância que tem para cada cidadão de nossa cidade”, destacou o prefeito Igor Normando.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Maior feira a céu aberto da América Latina, o Ver-o-Peso é um patrimônio histórico tombado pelo IPHAN desde 1977.

O Complexo é um importante centro turístico e cultural de Belém, com áreas de mercado, praças e vias públicas, conectando a Amazônia urbana e ribeirinha.

Uma das principais obras municipais de preparação para a 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), a reforma completa do Complexo Ver-o-Peso está 90% executada. No valor de R$ 60 milhões, a obra é um convênio entre Prefeitura de Belém e Itaipu Binacional (Governo Federal) Ao final da reforma em todo o Complexo, serão beneficiados cerca de dois mil trabalhadores que atuam na feira.

“A partir de hoje, os 259 trabalhadores, que atuam diretamente nestes locais reformados e entregues, irão compartilhar um ambiente moderno e adequado para cada tipo de uso. Enquanto responsável pelo ordenamento desses permissionários beneficiados com esta reforma, a Sedcon se orgulha por mais esta obra grandiosa entregue pela Prefeitura de Belém”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Cunha.

“A nova Feira do Açaí se torna um ponto de encontro entre o passado e o futuro, promovendo desenvolvimento com respeito às tradições. Representa o compromisso do poder público com a cultura popular, com a inclusão social e com a dignidade do trabalho”, pontuou o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Arnaldo Dopazo.

Durante a cerimônia, o prefeito Igor Normando entregou 10 carteiras de manipulador de alimentos a trabalhadores que atuam na Feira do Açaí. Durante a semana, eles fizeram parte de uma turma de 152 alunos de um curso de manipulação de alimentos, no Solar da Beira, oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

“Esse curso foi uma experiência ótima para termos essa orientação tão importante em nossa profissão”, disse Rossy dos Reis, que vende alimentos na Feira do Açaí há mais de 30 anos.

INCREMENTO NAS VENDAS

A entrega dos setores reformados e a perspectiva de um Complexo do Ver-o-Peso completamente modernizado para receber a COP-30 entusiasmaram os quase 300 trabalhadores que atuam na Feira do Açaí e Pedra do Peixe.

“Estou muito feliz porque antes, estávamos entregues às baratas. A partir de agora, com esta reforma, vai ser só a glória nas vendas. Nossos boxes parece que ficaram até maiores e estão todos lajotados, ficou tudo de bom. A Prefeitura está de parabéns!”, comemorou Maria do Perpétuo Socorro Vasconcelos, 59 anos, há 29 vendendo alimentos na Feira do Açaí.

“A Feira do Açaí era um local apagado. Agora, ganhou vida. Vai melhorar muito as nossas vendas e atrair os paraenses e turistas da COP-30”, reforçou a vendedora de refeições Luciane Brito, 52 anos.

Fonte e imagens: Agência Belém